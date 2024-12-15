https://1prime.ru/20241215/chevrolet-853586842.html
"Быстрее пули": в России начались продажи нового Chevrolet Corvette E-Ray
"Быстрее пули": в России начались продажи нового Chevrolet Corvette E-Ray - 15.12.2024, ПРАЙМ
"Быстрее пули": в России начались продажи нового Chevrolet Corvette E-Ray
России начали продавать гибридный спортивный автомобиль Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года выпуска, цена которого составляет 30 210 000 рублей, сообщает портал... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T11:09+0300
2024-12-15T11:09+0300
2024-12-15T11:09+0300
россия
авто
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. России начали продавать гибридный спортивный автомобиль Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года выпуска, цена которого составляет 30 210 000 рублей, сообщает портал SpeedMe.ru.Отмечается, что суперкар обладает мощностью 665 л.с. и способен разгоняться до 96 км/ч всего за 2,5 секунды, что делает его самым быстрым Corvette на прямой дистанции. Гибридная силовая установка автомобиля состоит из 6,2-литрового V8 двигателя мощностью 502 л.с. и электромотора мощностью 163 л.с., который приводит в движение переднюю ось.При скорости до 72 км/ч автомобиль может ездить в бесшумном режиме Stealth. Chevrolet Corvette E-Ray также имеет аэродинамический обвес, оригинальные колесные диски и эксклюзивные цвета. Внутренность автомобиля украшена кожей Nappa, углеродным волокном и мультимедийной системой с уникальным интерфейсом гибридной версии.В стандартной комплектации у автомобиля также есть карбон-керамические тормоза Brembo, адаптивная подвеска Magnetic Ride Control и система подъема передней оси. Chevrolet Corvette E-Ray предлагает сочетание производительности, комфорта и современных технологий.
https://1prime.ru/20241214/avto-853571792.html
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россия, авто
"Быстрее пули": в России начались продажи нового Chevrolet Corvette E-Ray
SpeedMe: в России начались продажи нового Chevrolet Corvette E-Ray 2024
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ.
России начали продавать гибридный спортивный автомобиль Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года выпуска, цена которого составляет 30 210 000 рублей, сообщает
портал SpeedMe.ru.
Отмечается, что суперкар обладает мощностью 665 л.с. и способен разгоняться до 96 км/ч всего за 2,5 секунды, что делает его самым быстрым Corvette на прямой дистанции. Гибридная силовая установка автомобиля состоит из 6,2-литрового V8 двигателя мощностью 502 л.с. и электромотора мощностью 163 л.с., который приводит в движение переднюю ось.
При скорости до 72 км/ч автомобиль может ездить в бесшумном режиме Stealth. Chevrolet Corvette E-Ray также имеет аэродинамический обвес, оригинальные колесные диски и эксклюзивные цвета. Внутренность автомобиля украшена кожей Nappa, углеродным волокном и мультимедийной системой с уникальным интерфейсом гибридной версии.
В стандартной комплектации у автомобиля также есть карбон-керамические тормоза Brembo, адаптивная подвеска Magnetic Ride Control и система подъема передней оси. Chevrolet Corvette E-Ray предлагает сочетание производительности, комфорта и современных технологий.
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