https://1prime.ru/20241215/chevrolet-853586842.html

"Быстрее пули": в России начались продажи нового Chevrolet Corvette E-Ray

"Быстрее пули": в России начались продажи нового Chevrolet Corvette E-Ray - 15.12.2024, ПРАЙМ

"Быстрее пули": в России начались продажи нового Chevrolet Corvette E-Ray

России начали продавать гибридный спортивный автомобиль Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года выпуска, цена которого составляет 30 210 000 рублей, сообщает портал... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T11:09+0300

2024-12-15T11:09+0300

2024-12-15T11:09+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/76297/17/762971790_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_a64c33e15c547c2036674c59ea508a9e.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. России начали продавать гибридный спортивный автомобиль Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года выпуска, цена которого составляет 30 210 000 рублей, сообщает портал SpeedMe.ru.Отмечается, что суперкар обладает мощностью 665 л.с. и способен разгоняться до 96 км/ч всего за 2,5 секунды, что делает его самым быстрым Corvette на прямой дистанции. Гибридная силовая установка автомобиля состоит из 6,2-литрового V8 двигателя мощностью 502 л.с. и электромотора мощностью 163 л.с., который приводит в движение переднюю ось.При скорости до 72 км/ч автомобиль может ездить в бесшумном режиме Stealth. Chevrolet Corvette E-Ray также имеет аэродинамический обвес, оригинальные колесные диски и эксклюзивные цвета. Внутренность автомобиля украшена кожей Nappa, углеродным волокном и мультимедийной системой с уникальным интерфейсом гибридной версии.В стандартной комплектации у автомобиля также есть карбон-керамические тормоза Brembo, адаптивная подвеска Magnetic Ride Control и система подъема передней оси. Chevrolet Corvette E-Ray предлагает сочетание производительности, комфорта и современных технологий.

https://1prime.ru/20241214/avto-853571792.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто