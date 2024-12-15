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Эксперты рассказали о ценах на авиабилеты в новогодние праздники

Эксперты рассказали о ценах на авиабилеты в новогодние праздники - 15.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о ценах на авиабилеты в новогодние праздники

Динамика цен на авиабилеты из Москвы в популярные российские города на новогодние праздники неоднородная, на некоторые направления фиксируется даже снижение,... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T07:40+0300

2024-12-15T07:40+0300

2024-12-15T07:40+0300

бизнес

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екатеринбург

елена шелехова

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Динамика цен на авиабилеты из Москвы в популярные российские города на новогодние праздники неоднородная, на некоторые направления фиксируется даже снижение, например, в Минеральные Воды, выяснили аналитики сервисов "Купибилет" и OneTwoTrip по запросу РИА Новости. "Анализ данных за 2023 и 2024 годы демонстрирует неоднородную динамику на рынке внутренних авиаперевозок. Хотя Сочи продолжает лидировать, наблюдается интересный рост популярности некоторых региональных направлений, таких как Минеральные Воды и Екатеринбург, с одновременным увеличением стоимости билетов. Это говорит о растущем спросе на отдых в этих регионах. Это также отражает не только сезонность и изменения в стоимости топлива, но и конкурентную среду на каждом отдельном маршруте", - рассказал директор по продукту "Купибилет" Андрей Маслак. По данным сервиса, средняя стоимость авиабилета в Сочи на самолет в период с 29 декабря по 10 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 24%, с 10,1 тысячи до 12,5 тысячи рублей в одну сторону. Цены на авиабилеты в Казань увеличились на 19%, Калининград - на 17% и Уфу - на 16%. Перелет в Екатеринбург подорожал на 10%, Санкт-Петербург - на 8%, Самару - на 6%, Махачкалу - на 4%. При этом долететь до Минеральных Вод стало дешевле на 10%, и в среднем на новогодние праздники полет туда обойдется в 10,7 тысячи рублей. Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала РИА Новости, что по сравнению с прошлыми новогодними праздниками цены на билеты в Москву и Санкт-Петербург остались практически без изменений. "Сочи, Калининград и Казань - постоянные точки притяжения в период каникул, и из года в год эти направления пользуются спросом, поэтому цены в преддверии праздников растут", - пояснила она. По оценке OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилета в Калининград из столицы выросла на 1,2 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом, в Уфу - на 1,3 тысячи рублей, в Махачкалу - на 1,4 тысячи рублей. Чуть меньше, по данным сервиса, выросли цены в Самару - на 800 рублей, в Екатеринбург - 500 рублей, в Казань - на 200 рублей. Однако на некоторые востребованные даты - 28-29 декабря, по данным "Купибилет", зафиксирован более существенный рост цен. Например, если в Самару в конце ноября можно было улететь за 6,2 тысячи рублей, то в последние дни года - уже за 13,5 тысяч рублей, в Сочи - 5,5 тысячи в ноябре против 19,8 тысяч рублей в декабре. В два раза выросли цены на полеты в Екатеринбург - до 17,1 тысячи рублей. Вернуться в Москву после новогодних праздников также стало дороже. Так, например, перелет из Самары в Москву прибавил 600 рублей, из Екатеринбурга - 4 тысячи рублей, а из Казани - 2,6 тысячи рублей.

москва

казань

екатеринбург

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бизнес, туризм, россия, москва, казань, екатеринбург, елена шелехова, onetwotrip