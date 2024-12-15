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ВСУ начали перебрасывать в Курскую область инструкторов из стран НАТО
ВСУ начали перебрасывать в Курскую область инструкторов из стран НАТО - 15.12.2024, ПРАЙМ
ВСУ начали перебрасывать в Курскую область инструкторов из стран НАТО
Вооруженные силы Украины перебрасывают иностранных инструкторов из государств НАТО на передовую в Курской области, сообщается в материале агентства РИА Новости... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T09:40+0300
2024-12-15T09:40+0300
2024-12-15T09:40+0300
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины перебрасывают иностранных инструкторов из государств НАТО на передовую в Курской области, сообщается в материале агентства РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск "Север" с позывным Ладья."По его словам, сначала он (наемник. — Прим. ред.) был инструктором на Западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую", — отметил собеседник издания.Также отмечается, что в Курской области воюют наемники из скандинавских стран, предположительно из Дании. Тем не менее, российский военнослужащие не обнаружили каких-либо документов или опознавательных знаков, которые подтвердили бы их принадлежность.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
ВСУ начали перебрасывать в Курскую область инструкторов из стран НАТО
РИА Новости: ВСУ отправили на передовую в Курской области инструкторов из НАТО
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины перебрасывают иностранных инструкторов из государств НАТО на передовую в Курской области, сообщается
в материале агентства РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск "Север" с позывным Ладья.
"По его словам, сначала он (наемник. — Прим. ред.) был инструктором на Западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую", — отметил собеседник издания.
Также отмечается, что в Курской области воюют наемники из скандинавских стран, предположительно из Дании. Тем не менее, российский военнослужащие не обнаружили каких-либо документов или опознавательных знаков, которые подтвердили бы их принадлежность.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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