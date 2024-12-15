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ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot, заявили в МО

ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot, заявили в МО - 15.12.2024, ПРАЙМ

ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot, заявили в МО

В ходе проведения спецоперации российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot, говорится в сообщении... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T12:40+0300

2024-12-15T12:40+0300

2024-12-15T12:40+0300

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В ходе проведения спецоперации российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot, говорится в сообщении Министерства обороны страны.В министерстве отметили, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации."Уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", — отмечается в заявлении ведомства.В течение суток был сбит украинский самолет МиГ-29, с помощью средств ПВО было сбито восемь снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 116 беспилотных летательных аппаратов.Всего за время операции было уничтожено 650 самолетов, 283 вертолета, 37 809 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 1 797 танков и других боевых машин, 1 501 реактивная система залпового огня, 1 964 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 29 235 единиц специальной военной техники.

https://1prime.ru/20241128/patriot-853161956.html

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вс рф, сво, patriot