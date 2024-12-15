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В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля - 15.12.2024, ПРАЙМ

В Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, при котором погиб... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T10:31+0300

2024-12-15T10:31+0300

2024-12-15T10:31+0300

происшествия

россия

днр

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве автомобиля в центре Донецка, при котором погиб человек. Об этом говорится в пресс-службе УФСБ России по ДНР."В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике, МВД по ДНР, ГУ Росгвардии по ДНР и СУ СК России по ДНР задержан гражданин Российской Федерации, причастный к убийству общеопасным способом российского офицера в Донецке", — сказано в сообщении ведомства.Задержанный признался в участии в преступлении и сообщил, что действовал по заданию украинских спецслужб, получив обещание вознаграждения в размере десяти тысяч долларов. В результате подрыва автомобиля 9 декабря в Донецке погиб один человек, а его жена получила травмы.В настоящее время правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия для выявления других причастных лиц. Также отмечается, что оперативные материалы переданы в Следственное управление России для дальнейшего рассмотрения дела.

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россия, днр