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РЖД впервые вводят график движения на три года
РЖД впервые вводят график движения на три года - 15.12.2024, ПРАЙМ
РЖД впервые вводят график движения на три года
РЖД с воскресенья впервые вводят график движения на три года: в нем стало больше пассажирских поездов дальнего следования, электричек и появились новые... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T00:21+0300
2024-12-15T00:21+0300
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. РЖД с воскресенья впервые вводят график движения на три года: в нем стало больше пассажирских поездов дальнего следования, электричек и появились новые международные маршруты.
График заработал с 00.00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог. Он действует до 12 декабря 2027 года. РЖД при этом отмечали, что при необходимости два раза в год - в марте и октябре - график будет корректироваться. Ранее они вводились на год.
Так, в расписании движения на 2024-2027 годы предусмотрено курсирование 627 пар поездов дальнего следования. Это на 13 пар больше, чем в действовавшем до этого. Также до 410 пар увеличилось количество поездов категорий "скорый", "скоростной" и "высокоскоростной", составив 65,4% от общего числа пассажирских поездов (было 405 пар).
Новые поезда назначены из Москвы в Серов и Краснодар, из Архангельска в Кисловодск, из Пскова в Мурманск, из Барнаула в Иркутск (через Абакан). Кроме того, открыто беспересадочное сообщение из Москвы в Карабулак (через Петровск), а также из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды, из Санкт-Петербурга в Черкесск (через Москву), из Новосибирска через Барнаул в Риддер (Казахстан), а также по другим направлениям.
Увеличено количество скоростных поездов составами "Ласточка" до трех пар в сутки на направлениях из Москвы в Минск и Кострому. Станет больше двухэтажных составов. Они будут ходить из Москвы в Анапу, Новороссийск и Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу. Также увеличено количество двухэтажных поездов на направлении Москва - Санкт-Петербург.
Что касается международных поездов, то после перерыва восстановлено прямое сообщение, в том числе, из Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Киргизия) и Караганды (Казахстан) в Москву. Это будут составы формирования железных дорог этих стран. Поезда будут курсировать два раза в неделю в обе стороны.
В пригородном сообщении трехлетний график движения предусматривает курсирование 4607 пар поездов. Это на 22 пары больше, чем в графике движения поездов на 2023-2024 годы (4585 пар). РЖД при этом отмечали, что данные по количеству пригородных поездов оперативно корректируются с учетом подтверждения администраций субъектов РФ.
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Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУРМАНСК, РЖД
РЖД впервые вводят график движения на три года
РЖД впервые ввели график движения на три года
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. РЖД с воскресенья впервые вводят график движения на три года: в нем стало больше пассажирских поездов дальнего следования, электричек и появились новые международные маршруты.
График заработал с 00.00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог. Он действует до 12 декабря 2027 года. РЖД при этом отмечали, что при необходимости два раза в год - в марте и октябре - график будет корректироваться. Ранее они вводились на год.
Так, в расписании движения на 2024-2027 годы предусмотрено курсирование 627 пар поездов дальнего следования. Это на 13 пар больше, чем в действовавшем до этого. Также до 410 пар увеличилось количество поездов категорий "скорый", "скоростной" и "высокоскоростной", составив 65,4% от общего числа пассажирских поездов (было 405 пар).
Новые поезда назначены из Москвы в Серов и Краснодар, из Архангельска в Кисловодск, из Пскова в Мурманск, из Барнаула в Иркутск (через Абакан). Кроме того, открыто беспересадочное сообщение из Москвы в Карабулак (через Петровск), а также из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды, из Санкт-Петербурга в Черкесск (через Москву), из Новосибирска через Барнаул в Риддер (Казахстан), а также по другим направлениям.
Увеличено количество скоростных поездов составами "Ласточка" до трех пар в сутки на направлениях из Москвы в Минск и Кострому. Станет больше двухэтажных составов. Они будут ходить из Москвы в Анапу, Новороссийск и Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу. Также увеличено количество двухэтажных поездов на направлении Москва - Санкт-Петербург.
Что касается международных поездов, то после перерыва восстановлено прямое сообщение, в том числе, из Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Киргизия) и Караганды (Казахстан) в Москву. Это будут составы формирования железных дорог этих стран. Поезда будут курсировать два раза в неделю в обе стороны.
В пригородном сообщении трехлетний график движения предусматривает курсирование 4607 пар поездов. Это на 22 пары больше, чем в графике движения поездов на 2023-2024 годы (4585 пар). РЖД при этом отмечали, что данные по количеству пригородных поездов оперативно корректируются с учетом подтверждения администраций субъектов РФ.