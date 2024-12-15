https://1prime.ru/20241215/spasenie-853593517.html

Операцию по эвакуации экипажа "Волгонефти 239" приостановили

Операцию по эвакуации экипажа "Волгонефти 239" приостановили - 15.12.2024, ПРАЙМ

Операцию по эвакуации экипажа "Волгонефти 239" приостановили

Операция по эвакуации экипажа танкера "Волгонефть 239" временно приостановлена на фоне ситуации с погодой, на судне есть все необходимое. Об этом сообщили в... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T19:29+0300

2024-12-15T19:29+0300

2024-12-15T20:32+0300

происшествия

россия

черное море

танкер

экипаж

спасение

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КРАСНОДАР, 15 дек – ПРАЙМ. Операция по эвакуации экипажа танкера "Волгонефть 239" временно приостановлена на фоне ситуации с погодой, на судне есть все необходимое. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что силы и средства для оказания помощи находятся в готовности.В экстренных службах агентству РИА Новости заявили, что в настоящее время идет проработка деталей спасения экипажа танкера, при этом спасатели на постоянной основе поддерживают связь с судном. Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС России сообщило, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на его борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.В Росморречфлоте уточняли, что крушение произошло в акватории Черного моря в результате шторма, при этом и-за аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация.По факту данного происшествия Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Кроме того, следователи ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировали на более тяжкий состав.

https://1prime.ru/20241215/minzdrav-853592128.html

черное море

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россия, черное море, танкер, экипаж, спасение