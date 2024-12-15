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АТОР ожидает новую волну "карточного" туризма

АТОР ожидает новую волну "карточного" туризма - 15.12.2024, ПРАЙМ

АТОР ожидает новую волну "карточного" туризма

Ассоциация туроператоров России ожидает новой волны спроса россиян на туры за рубеж для оформления банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, в том... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T09:42+0300

2024-12-15T09:42+0300

2024-12-15T09:42+0300

экономика

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туризм

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России ожидает новой волны спроса россиян на туры за рубеж для оформления банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, в том числе в связи с отказом в приеме карт UnionPay и проблемами с обменом старых долларов, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. США в ноябре ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом, а позднее разослал письмо клиентам с сообщение о том, что с 21 ноября его карты отключены от платежной системы UnionPay. "На самом деле большое количество туристов в поездках пользовалось картами UnionPay, так как они принимались в дружественных странах и это было удобно. Но российский турист умеет адаптироваться. И мы видим, что сейчас возможно возникновение новой волны "карточного" туризма в соседние страны", - сказал Мурадян. При этом он подчеркнул, что для российского туриста это точно не фактор отменить или не совершать поездку. "Хотя существует большая проблема в возможности купить наличную валюту в России. Этот фактор уже может стать сдерживающим для выездного туризма, если у нас не будет обновляться наличная валюта в обменных пунктах, которую принимали бы за рубежом", - пояснил вице-президент ассоциации. Он подчеркнул, что сложности с обменом старых долларов на новые увеличиваются, поэтому дал советы туристам перед поездкой за границу. "Точно можно сказать, что российскому туристу ни крипта, ни иные цифровые активы в совершении путешествий никак не помогают. Советую покупать евро некрупного номинала. А также менять на доллары нового образца, по мере их появления в обменниках и держать на период поездки за границу. Еще я бы посоветовал туристам не заниматься "ловлей" курсов, потому что потерять можно больше, если в обменнике не будет нужных купюр, когда они соберутся в поездку", - сказал Мурадян.

https://1prime.ru/20241121/turizm-852994851.html

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россия, атор, туризм