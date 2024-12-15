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"Одноразовые пешки". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины - 15.12.2024, ПРАЙМ
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"Одноразовые пешки". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины
"Одноразовые пешки". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины - 15.12.2024, ПРАЙМ
"Одноразовые пешки". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины
Запад способствует продолжению конфликта на Украине, из-за чего Киев рискует оказаться в невыгодном положении после его остановки. Об этом в материале для... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T10:00+0300
2024-12-15T10:00+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Запад способствует продолжению конфликта на Украине, из-за чего Киев рискует оказаться в невыгодном положении после его остановки. Об этом в материале для издания The Hill написал бывший специальный помощник в Пентагоне Дуглас Маккиннон."Будет прекращение огня. Всегда было прекращение огня. Только теперь Украина окажется в гораздо худшем положении, потому что она потеряла гораздо больше территории с тех пор, как рассматривалось первое прекращение огня", — отметил он в публикации.Маккиннон также подчеркнул, что западных лидеров не интересует судьба украинцев. Он раскритиковал их за проведение разрушительной политики, сидя в "безопасных офисах", в то время как обыкновенные люди, в том числе женщины и дети превращаются в "одноразовых пешек" конфликта.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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сша
Спецоперация на Украине, США
10:00 15.12.2024
 
"Одноразовые пешки". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины

Hill: из-за Запада положение Украины после прекращения огня будет невыгодным

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Запад способствует продолжению конфликта на Украине, из-за чего Киев рискует оказаться в невыгодном положении после его остановки. Об этом в материале для издания The Hill написал бывший специальный помощник в Пентагоне Дуглас Маккиннон.
"Будет прекращение огня. Всегда было прекращение огня. Только теперь Украина окажется в гораздо худшем положении, потому что она потеряла гораздо больше территории с тех пор, как рассматривалось первое прекращение огня", — отметил он в публикации.
Маккиннон также подчеркнул, что западных лидеров не интересует судьба украинцев. Он раскритиковал их за проведение разрушительной политики, сидя в "безопасных офисах", в то время как обыкновенные люди, в том числе женщины и дети превращаются в "одноразовых пешек" конфликта.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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CNN рассказал об "исторических" усилиях США по переброске оружия на Украину
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