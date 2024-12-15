https://1prime.ru/20241215/ukraina-853585711.html

"Одноразовые пешки". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины

"Одноразовые пешки". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины - 15.12.2024, ПРАЙМ

"Одноразовые пешки". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины

Запад способствует продолжению конфликта на Украине, из-за чего Киев рискует оказаться в невыгодном положении после его остановки. Об этом в материале для... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T10:00+0300

2024-12-15T10:00+0300

2024-12-15T10:00+0300

спецоперация на украине

сша

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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Запад способствует продолжению конфликта на Украине, из-за чего Киев рискует оказаться в невыгодном положении после его остановки. Об этом в материале для издания The Hill написал бывший специальный помощник в Пентагоне Дуглас Маккиннон."Будет прекращение огня. Всегда было прекращение огня. Только теперь Украина окажется в гораздо худшем положении, потому что она потеряла гораздо больше территории с тех пор, как рассматривалось первое прекращение огня", — отметил он в публикации.Маккиннон также подчеркнул, что западных лидеров не интересует судьба украинцев. Он раскритиковал их за проведение разрушительной политики, сидя в "безопасных офисах", в то время как обыкновенные люди, в том числе женщины и дети превращаются в "одноразовых пешек" конфликта.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241213/oruzhie-853556767.html

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сша