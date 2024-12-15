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Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - 15.12.2024, ПРАЙМ
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила поселок Пушкино, группировка "Юг" взяла под контроль Веселый Гай в Донецкой народной республике. Об этом... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T12:24+0300
2024-12-15T12:24+0300
2024-12-15T12:24+0300
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Российская группировка войск "Центр" освободила поселок Пушкино, группировка "Юг" взяла под контроль Веселый Гай в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино Донецкой Народной Республики", — отмечается в сообщении оборонного ведомства.Также сообщается, что группировка "Запад" разгромила пять украинских бригад в различных районах Харьковской области и Серебрянского лесничества, а также отразила две контратаки.В результате этих боев украинская армия потеряла более 550 военнослужащих. Российское военное ведомство отметило, что подразделения группировки "Запад" улучшили свое тактическое положение и разгромили живую силу и технику бригад ВСУ, бригад территориальной обороны и бригады нацгвардии в различных населенных пунктах Харьковской области и Серебрянского лесничества.
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вс россии, сво
Спецоперация на Украине, ВС России, СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Российская группировка войск "Центр" освободила поселок Пушкино, группировка "Юг" взяла под контроль Веселый Гай в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино Донецкой Народной Республики", — отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Также сообщается, что группировка "Запад" разгромила пять украинских бригад в различных районах Харьковской области и Серебрянского лесничества, а также отразила две контратаки.
В результате этих боев украинская армия потеряла более 550 военнослужащих. Российское военное ведомство отметило, что подразделения группировки "Запад" улучшили свое тактическое положение и разгромили живую силу и технику бригад ВСУ, бригад территориальной обороны и бригады нацгвардии в различных населенных пунктах Харьковской области и Серебрянского лесничества.
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