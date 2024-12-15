https://1prime.ru/20241215/vs_rossii-853587526.html

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - 15.12.2024, ПРАЙМ

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российская группировка войск "Центр" освободила поселок Пушкино, группировка "Юг" взяла под контроль Веселый Гай в Донецкой народной республике. Об этом... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T12:24+0300

2024-12-15T12:24+0300

2024-12-15T12:24+0300

спецоперация на украине

вс россии

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853345153_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_12f5a6ce810ff0c6bb626f0d2ef42181.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Российская группировка войск "Центр" освободила поселок Пушкино, группировка "Юг" взяла под контроль Веселый Гай в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино Донецкой Народной Республики", — отмечается в сообщении оборонного ведомства.Также сообщается, что группировка "Запад" разгромила пять украинских бригад в различных районах Харьковской области и Серебрянского лесничества, а также отразила две контратаки.В результате этих боев украинская армия потеряла более 550 военнослужащих. Российское военное ведомство отметило, что подразделения группировки "Запад" улучшили свое тактическое положение и разгромили живую силу и технику бригад ВСУ, бригад территориальной обороны и бригады нацгвардии в различных населенных пунктах Харьковской области и Серебрянского лесничества.

https://1prime.ru/20241214/drony-853583360.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс россии, сво