https://1prime.ru/20241215/vsu-853586474.html
"Занимают нетронутыми". В Германии впали в ярость из-за неудач ВСУ
"Занимают нетронутыми". В Германии впали в ярость из-за неудач ВСУ - 15.12.2024, ПРАЙМ
"Занимают нетронутыми". В Германии впали в ярость из-за неудач ВСУ
Вооруженные силы Украины недостаточно защищают города в Донбассе, что позволяет российским войскам занимать их нетронутыми. Таким мнением в социльной сети Х... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T10:42+0300
2024-12-15T10:42+0300
2024-12-15T10:42+0300
спецоперация на украине
германия
всу
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины недостаточно защищают города в Донбассе, что позволяет российским войскам занимать их нетронутыми. Таким мнением в социльной сети Х поделился немецкий журналист Юлиан Репке."Почему русские занимают города в Донбассе почти нетронутыми?" — задался вопросом журналист?Репке предположил, что украинское правительство решило просто сдать города Донбасса и отступить. Он также подчеркнул, что такого рода решение является нечто большим, чем просто теория заговора.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241215/ukraina-853585711.html
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германия, всу
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, ВСУ
"Занимают нетронутыми". В Германии впали в ярость из-за неудач ВСУ
Журналист Репке возмутился сохранности освобожденных Россией городов Донбасса
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины недостаточно защищают города в Донбассе, что позволяет российским войскам занимать их нетронутыми. Таким мнением в социльной сети Х поделился немецкий журналист Юлиан Репке.
"Почему русские занимают города в Донбассе почти нетронутыми?" — задался вопросом журналист?
Репке предположил, что украинское правительство решило просто сдать города Донбасса и отступить. Он также подчеркнул, что такого рода решение является нечто большим, чем просто теория заговора.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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