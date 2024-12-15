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"Сами решат". В Британии бьют тревогу из-за кризиса в ВСУ
"Сами решат". В Британии бьют тревогу из-за кризиса в ВСУ - 15.12.2024, ПРАЙМ
"Сами решат". В Британии бьют тревогу из-за кризиса в ВСУ
Украинские солдаты скоро перестанут подчиняться приказам из Киева и будут принимать собственные решения. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский... | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T16:04+0300
2024-12-15T16:04+0300
2024-12-15T16:04+0300
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Украинские солдаты скоро перестанут подчиняться приказам из Киева и будут принимать собственные решения. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис."Я предполагаю, что в ближайшие дни украинские солдаты сами решат, что делать, что бы ни приказали из Киева. Так уже происходило в Артемовске, в Мариуполе, в Угледаре. Они будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и мы увидим дезорганизованный отход", — подчеркнул эксперт.Аналитик также указывает на нехватку личного состава в украинской армии, высокие потери и истощение армии, что не позволяет им успешно сопротивляться российской армии.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Сами решат". В Британии бьют тревогу из-за кризиса в ВСУ
Меркурис: украинские солдаты скоро откажутся подчиняться приказам командования
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ.
Украинские солдаты скоро перестанут подчиняться приказам из Киева и будут принимать собственные решения. Об этом в своем блоге на YouTube
рассказал британский аналитик Александр Меркурис.
"Я предполагаю, что в ближайшие дни украинские солдаты сами решат, что делать, что бы ни приказали из Киева. Так уже происходило в Артемовске, в Мариуполе, в Угледаре. Они будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и мы увидим дезорганизованный отход", — подчеркнул эксперт.
Аналитик также указывает на нехватку личного состава в украинской армии, высокие потери и истощение армии, что не позволяет им успешно сопротивляться российской армии.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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