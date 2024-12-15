https://1prime.ru/20241215/vsu-853591044.html

"Сами решат". В Британии бьют тревогу из-за кризиса в ВСУ

"Сами решат". В Британии бьют тревогу из-за кризиса в ВСУ - 15.12.2024, ПРАЙМ

"Сами решат". В Британии бьют тревогу из-за кризиса в ВСУ

Украинские солдаты скоро перестанут подчиняться приказам из Киева и будут принимать собственные решения. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский... | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T16:04+0300

2024-12-15T16:04+0300

2024-12-15T16:04+0300

спецоперация на украине

всу

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853412298_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_4edec74556dcf796321d1bee8c2b17cf.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Украинские солдаты скоро перестанут подчиняться приказам из Киева и будут принимать собственные решения. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис."Я предполагаю, что в ближайшие дни украинские солдаты сами решат, что делать, что бы ни приказали из Киева. Так уже происходило в Артемовске, в Мариуполе, в Угледаре. Они будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и мы увидим дезорганизованный отход", — подчеркнул эксперт.Аналитик также указывает на нехватку личного состава в украинской армии, высокие потери и истощение армии, что не позволяет им успешно сопротивляться российской армии.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241215/vsu-853586474.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, великобритания