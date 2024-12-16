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"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили - 16.12.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили
Компания "АвтоВАЗ" не повышала цены на свои автомобили, при этом стоимость новых Niva Travel обусловлена тем, то с конца ноября эта модель снова производится... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T10:43+0300
2024-12-16T10:43+0300
2024-12-16T10:43+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" не повышала цены на свои автомобили, при этом стоимость новых Niva Travel обусловлена тем, то с конца ноября эта модель снова производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками, объяснили в пресс-службе. "АвтоВАЗ" не повышал цены на свои автомобили, они доступны для заказа в разделе "Автомобили в наличии". Что касается цен на новые Niva Travel, то с 26 ноября 2024 года эта модель производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками", - сообщили в компании. Там добавили, что это возврат востребованной рынком опции, восстановленной после ухода из России поставщиков из недружественных стран. В ноябре глава компании Максим Соколов заявлял о том, что "АвтоВАЗ" ожидает индексации цен в 2025 году.
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авто, автоваз
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" не повышала цены на свои автомобили, при этом стоимость новых Niva Travel обусловлена тем, то с конца ноября эта модель снова производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками, объяснили в пресс-службе.
"АвтоВАЗ" не повышал цены на свои автомобили, они доступны для заказа в разделе "Автомобили в наличии". Что касается цен на новые Niva Travel, то с 26 ноября 2024 года эта модель производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками", - сообщили в компании.
Там добавили, что это возврат востребованной рынком опции, восстановленной после ухода из России поставщиков из недружественных стран.
В ноябре глава компании Максим Соколов заявлял о том, что "АвтоВАЗ" ожидает индексации цен в 2025 году.
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