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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 17 декабря

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 17 декабря - 16.12.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 17 декабря

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 14,93 копейки, до 13,8603 рубля, курс доллара - на 51,8 копейки, до 102,9125 рубля,... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T17:48+0300

2024-12-16T17:48+0300

2024-12-16T17:48+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 14,93 копейки, до 13,8603 рубля, курс доллара - на 51,8 копейки, до 102,9125 рубля, курс евро - на 31,1 копейки, до 108,7016 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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