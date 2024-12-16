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В Германии назвали санкции против России государственным переворотом

В Германии назвали санкции против России государственным переворотом - 16.12.2024, ПРАЙМ

В Германии назвали санкции против России государственным переворотом

Продолжающееся введение Евросоюзом санкций против России безумно, наносит ущерб европейским странам, которые по-прежнему покупают российскую нефть, и похоже на... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T07:46+0300

2024-12-16T07:46+0300

2024-12-16T07:46+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Продолжающееся введение Евросоюзом санкций против России безумно, наносит ущерб европейским странам, которые по-прежнему покупают российскую нефть, и похоже на "государственный переворот" против промышленности Европы, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. В среду венгерское председательство ЕС сообщило, что послы государств союза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. По словам главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа, новый пакет санкций нацелен на "теневой флот" России. "Безумие, это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности. Это необъяснимо. Мы все равно покупаем российскую (нефть), и получаем ее через Индию. Безумная ситуация, и я думаю, что все введенные санкции только усложнили жизнь, но политического эффекта на Россию на произвели", - сказал Нимайер. Он добавил, что после введения санкций производство многих товаров наладили на территории России, а теперь и европейские компании хотели бы вернуться на российский рынок. По оценке политика, такое положение дел показывает, что санкции "больше никого не впечатляют". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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нефть, мировая экономика, запад, москва, европа, владимир путин, ес, мид