Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии назвали санкции против России государственным переворотом - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241216/germanija-853599450.html
В Германии назвали санкции против России государственным переворотом
В Германии назвали санкции против России государственным переворотом - 16.12.2024, ПРАЙМ
В Германии назвали санкции против России государственным переворотом
Продолжающееся введение Евросоюзом санкций против России безумно, наносит ущерб европейским странам, которые по-прежнему покупают российскую нефть, и похоже на... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T07:46+0300
2024-12-16T07:46+0300
экономика
нефть
мировая экономика
запад
москва
европа
владимир путин
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853599450.jpg?1734324417
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Продолжающееся введение Евросоюзом санкций против России безумно, наносит ущерб европейским странам, которые по-прежнему покупают российскую нефть, и похоже на "государственный переворот" против промышленности Европы, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. В среду венгерское председательство ЕС сообщило, что послы государств союза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. По словам главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа, новый пакет санкций нацелен на "теневой флот" России. "Безумие, это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности. Это необъяснимо. Мы все равно покупаем российскую (нефть), и получаем ее через Индию. Безумная ситуация, и я думаю, что все введенные санкции только усложнили жизнь, но политического эффекта на Россию на произвели", - сказал Нимайер. Он добавил, что после введения санкций производство многих товаров наладили на территории России, а теперь и европейские компании хотели бы вернуться на российский рынок. По оценке политика, такое положение дел показывает, что санкции "больше никого не впечатляют". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
запад
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, запад, москва, европа, владимир путин, ес, мид
Экономика, Нефть, Мировая экономика, ЗАПАД, МОСКВА, ЕВРОПА, Владимир Путин, ЕС, МИД
07:46 16.12.2024
 
В Германии назвали санкции против России государственным переворотом

Немецкий политик Нимайер назвал санкции против России государственным переворотом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Продолжающееся введение Евросоюзом санкций против России безумно, наносит ущерб европейским странам, которые по-прежнему покупают российскую нефть, и похоже на "государственный переворот" против промышленности Европы, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В среду венгерское председательство ЕС сообщило, что послы государств союза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. По словам главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа, новый пакет санкций нацелен на "теневой флот" России.
"Безумие, это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности. Это необъяснимо. Мы все равно покупаем российскую (нефть), и получаем ее через Индию. Безумная ситуация, и я думаю, что все введенные санкции только усложнили жизнь, но политического эффекта на Россию на произвели", - сказал Нимайер.
Он добавил, что после введения санкций производство многих товаров наладили на территории России, а теперь и европейские компании хотели бы вернуться на российский рынок. По оценке политика, такое положение дел показывает, что санкции "больше никого не впечатляют".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаЗАПАДМОСКВАЕВРОПАВладимир ПутинЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала