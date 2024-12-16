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Бывший Halliburton намерен расширить нефтесервисные активы в России - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Бывший Halliburton намерен расширить нефтесервисные активы в России
Бывший Halliburton намерен расширить нефтесервисные активы в России - 16.12.2024, ПРАЙМ
Бывший Halliburton намерен расширить нефтесервисные активы в России
Компания "Бурсервис" (бывший Halliburton) подала заявление в Федеральную антимонопольную службу РФ о приобретении нефтесервисной ООО "Нафта Дриллинг Компани",... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T08:50+0300
2024-12-16T08:50+0300
энергетика
россия
halliburton
нефть
топливо
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Компания "Бурсервис" (бывший Halliburton) подала заявление в Федеральную антимонопольную службу РФ о приобретении нефтесервисной ООО "Нафта Дриллинг Компани", говорится в базе решений ФАС. "В ФАС России поступило ходатайство АО "Бурсервис" о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО "Нафта Дриллинг Компани" (место нахождения – 125009, г. Москва; основной вид деятельности – предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа)", - говорится в уведомлении компании от 28 ноября. Нефтесервисная компания "Бурсервис" была создана в 2000 году, в 2007 году она вошла в группу Halliburton. В сентябре 2022 года "Бурсервис" приобрела права на оказание нефтесервисных услуг в части всего бизнеса Halliburton в России. Среди ключевых заказчиков компании "Бурсервис" все крупные российские нефтегазовые компании, такие как "Газпром нефть", "Лукойл", "Новатэк", а также малые и средние предприятия добывающей отрасли.
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россия, halliburton, нефть, топливо
Энергетика, РОССИЯ, Halliburton, Нефть, топливо
08:50 16.12.2024
 
Бывший Halliburton намерен расширить нефтесервисные активы в России

Бывший Halliburton планирует расширить нефтесервисные активы в России

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Компания "Бурсервис" (бывший Halliburton) подала заявление в Федеральную антимонопольную службу РФ о приобретении нефтесервисной ООО "Нафта Дриллинг Компани", говорится в базе решений ФАС.
"В ФАС России поступило ходатайство АО "Бурсервис" о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО "Нафта Дриллинг Компани" (место нахождения – 125009, г. Москва; основной вид деятельности – предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа)", - говорится в уведомлении компании от 28 ноября.
Нефтесервисная компания "Бурсервис" была создана в 2000 году, в 2007 году она вошла в группу Halliburton. В сентябре 2022 года "Бурсервис" приобрела права на оказание нефтесервисных услуг в части всего бизнеса Halliburton в России.
Среди ключевых заказчиков компании "Бурсервис" все крупные российские нефтегазовые компании, такие как "Газпром нефть", "Лукойл", "Новатэк", а также малые и средние предприятия добывающей отрасли.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
Китай опубликовал статистику по добыче нефти и газа
05:35
 
ЭнергетикаРОССИЯHalliburtonНефтьтопливо
 
 
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