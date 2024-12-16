https://1prime.ru/20241216/kitay-853597305.html

Китай опубликовал статистику по добыче нефти и газа

Китай опубликовал статистику по добыче нефти и газа - 16.12.2024, ПРАЙМ

Китай опубликовал статистику по добыче нефти и газа

Китай за январь-ноябрь 2024 года нарастил добычу нефти на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, природного газа - на 6,4%, свидетельствуют... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T05:35+0300

2024-12-16T05:35+0300

2024-12-16T05:35+0300

энергетика

китай

нефть

газ

уголь

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg

ПЕКИН, 16 дек - ПРАЙМ. Китай за январь-ноябрь 2024 года нарастил добычу нефти на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, природного газа - на 6,4%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Китай за первые 11 месяцев 2024 года добыл 194,92 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 1,9%. При этом импорт нефти за январь-ноябрь упал в годовом выражении на 1,9%, составив 505,59 миллиона тонн. Объем переработки нефти за январь-ноябрь 2024 года снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до отметки в 649,1 миллиона тонн. Отдельно в ноябре в Китае добыли 17,25 миллиона тонн нефти, рост показателя по сравнению с ноябрем 2023 года составил 0,2%, объем импорта в ноябре вырос на 14,4% - до 48,52 миллиона тонн. Объем переработки нефти за ноябрь 2024 года вырос на 0,2% год к году, до отметки в 58,51 миллиона тонн. Добыча газа в Китае в январе-ноябре 2024 года составила 224,6 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 6,4%. Импорт газа за январь-ноябрь 2024 года увеличился на 12%, до 1120,24 миллиона тонн. Отдельно в ноябре в Китае добыли 20,7 миллиарда кубометров природного газа, рост показателя по сравнению с ноябрем 2023 года составил 3,1%, объем импорта за ноябрь упал на 0,8% - до 10,8 миллиона тонн. Вместе с тем выросло производство угля: за январь-ноябрь 2024 года данный показатель увеличился на 1,2%, до 4,32 миллиарда тонн, при этом Китай на 14,8% увеличил импорт угля - до 490 миллионов тонн. Отдельно в ноябре в Китае добыли 430 миллионов тонн угля, что на 1,8% больше, чем в ноябре 2023 года, объем импорта за ноябрь вырос на 26,4% в годовом выражении - до 54,98 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20241208/neft-853420834.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, нефть, газ, уголь