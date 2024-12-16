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Нефть теряет в цене на фоне статистики из Китая

Нефть теряет в цене на фоне статистики из Китая - 16.12.2024, ПРАЙМ

Нефть теряет в цене на фоне статистики из Китая

Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются после публикации промышленной статистики из Китая, крупного импортера и потребителя нефти, свидетельствуют... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T15:31+0300

2024-12-16T15:31+0300

2024-12-16T15:31+0300

экономика

нефть

цена

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются после публикации промышленной статистики из Китая, крупного импортера и потребителя нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.17 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,89% - до 73,83 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,66%, до 70,11 доллара. Импорт нефти в Китай за январь-ноябрь упал в годовом выражении на 1,9%, сообщило ранее в понедельник государственное статистическое бюро КНР. Объем переработки нефти за тот же период снизился на 1,8% год к году. Опасения по поводу перспектив спроса на нефть со стороны КНР сдерживают нефтяные котировки. Стоимость нефти также корректируется после заметного роста неделей ранее. Так, за прошлую неделю стоимость нефти Brent поднялась 4,7%, WTI – на 6%.

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нефть, цена