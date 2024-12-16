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Никарагуа может начать выпускать карты "Мир"

Никарагуа может начать выпускать карты "Мир" - 16.12.2024, ПРАЙМ

Никарагуа может начать выпускать карты "Мир"

Никарагуа в будущем может начать выпускать карты "Мир", Манагуа и Москва планируют создать сеть соответствующих платежной системе банкоматов, сообщил... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T02:16+0300

2024-12-16T02:16+0300

2024-12-16T02:16+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Никарагуа в будущем может начать выпускать карты "Мир", Манагуа и Москва планируют создать сеть соответствующих платежной системе банкоматов, сообщил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо в интервью газете "Известия". "Мы надеемся продвинуться в течение 2025 года в том, чтобы создать целую сеть такого рода банкоматов в столице Манагуа, а также в других важных городах нашей страны, чтобы упростить ситуацию для российских граждан. В будущем мы также можем начать выпускать карты "Мир" в Никарагуа. Это крайне важно, поскольку это поможет упростить торговые связи и увеличить товарообмен", - сказал он изданию. Специальный представитель отметил, что подобное решение ознаменует протест против санкций США и их европейских союзников, которые, как он подчеркнул, представляют собой одностороннюю агрессию в отношении стран, не желающих подчиняться их требованиям. Москве и Манагуа, по его словам, необходимо искать "не связанные с Западом каналы для прямой банковской коммуникации".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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