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Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен
Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен
Набранный российскими войсками темп на линии боевого соприкосновения будет сохранен, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ обороны... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T15:15+0300
2024-12-16T15:16+0300
спецоперация на украине
владимир путин
вс рф
наступление
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Набранный российскими войсками темп на линии боевого соприкосновения будет сохранен, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ обороны президент России Владимир Путин."Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен", - отметил глава государства.
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владимир путин, вс рф, наступление
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, ВС РФ, наступление
15:15 16.12.2024 (обновлено: 15:16 16.12.2024)
 
Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен

Путин рассчитывает, что набранный ВС РФ темп продвижения на фронте сохранится

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Набранный российскими войсками темп на линии боевого соприкосновения будет сохранен, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ обороны президент России Владимир Путин.
"Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен", - отметил глава государства.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинВС РФнаступление
 
 
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