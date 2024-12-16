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Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен
Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен - 16.12.2024, ПРАЙМ
Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен
Набранный российскими войсками темп на линии боевого соприкосновения будет сохранен, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ обороны... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T15:15+0300
2024-12-16T15:15+0300
2024-12-16T15:16+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Набранный российскими войсками темп на линии боевого соприкосновения будет сохранен, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ обороны президент России Владимир Путин."Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен", - отметил глава государства.
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владимир путин, вс рф, наступление
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, ВС РФ, наступление
Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен
Путин рассчитывает, что набранный ВС РФ темп продвижения на фронте сохранится
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Набранный российскими войсками темп на линии боевого соприкосновения будет сохранен, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ обороны президент России Владимир Путин.
"Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен", - отметил глава государства.
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