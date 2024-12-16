https://1prime.ru/20241216/putin-853608682.html

Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен

Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен - 16.12.2024, ПРАЙМ

Путин: набранный на линии боевого соприкосновения темп будет сохранен

Набранный российскими войсками темп на линии боевого соприкосновения будет сохранен, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ обороны... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T15:15+0300

2024-12-16T15:15+0300

2024-12-16T15:16+0300

спецоперация на украине

владимир путин

вс рф

наступление

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Набранный российскими войсками темп на линии боевого соприкосновения будет сохранен, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ обороны президент России Владимир Путин."Я очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранен", - отметил глава государства.

https://1prime.ru/20241214/zapad-853582560.html

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2024

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владимир путин, вс рф, наступление