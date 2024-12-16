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Названы регионы с самой доступной покупкой нового автомобиля

Названы регионы с самой доступной покупкой нового автомобиля - 16.12.2024, ПРАЙМ

Названы регионы с самой доступной покупкой нового автомобиля

Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область лидируют в рейтинге регионов РФ по доступности покупки нового автомобиля, замыкают список Ингушетия и... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T00:22+0300

2024-12-16T00:22+0300

2024-12-16T00:22+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область лидируют в рейтинге регионов РФ по доступности покупки нового автомобиля, замыкают список Ингушетия и Чечня, при этом недорогую машину за 1,2 миллиона рублей могут позволить себе 17,6% российских семей, свидетельствует исследование РИА Новости. СИТУАЦИЯ НА АВТОРЫНКЕ Согласно данным агентства "Автостат", за прошедшие 11 месяцев 2024 года в России был продан 1 447 841 новый легковой автомобиль – на 54,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В части автокредитования, по данным Центробанка РФ, также наблюдались очень высокие темпы роста. За 10 месяцев 2024 года портфель автокредитов на балансах банков увеличился на 845 миллиардов до 2,6 триллиона рублей (+60% с начала года). Для сравнения, за аналогичный период 2023 года прирост составлял 33% или 396 миллиардов рублей. Согласно исследованию РИА Новости, в среднем в 2024 году в России доля семей, для которых доступно в финансовом плане приобретение в кредит и владение новым недорогим по сегодняшним меркам автомобилем (стоимостью 1,2 миллиона рублей), составила 17,6%. Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей в текущем году снизилась, главным образом, из-за роста цен на автомобили и увеличения ставок кредитования. При этом доступность очень дифференцирована в региональном разрезе, отмечают эксперты. Основными факторами, определяющими эти различия, являются заработные платы, стоимость жизни, ставки по кредитам. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили восьмой ежегодный рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией. В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита 3 года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2024 и 2023 годы. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Согласно модели, предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета – на прочие расходы. Анализ проведён независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности. Для регионов Крайнего севера, Москвы и Санкт-Петербурга расход топлива автомобилей брался как равный городским условиям, для других регионов расход считался из показателей смешанного цикла. В ЛИДЕРАХ КРАЙНИЙ СЕВЕР Как показало исследование, результаты в регионах заметно разнятся. Доля семей, способных приобрести новый автомобиль, у лидирующего региона в 26 раза больше, чем у замыкающего рейтинг. В среднем же пятерка лидеров опережает пятерку аутсайдеров по доле семей, которым доступна покупка автомобиля, в рейтинге 2024 года в 13,5 раз. Согласно результатам исследования, только в одном регионе больше половины среднестатистических семей могут без существенных затруднений купить в кредит и содержать новый недорогой автомобиль. Еще в двух регионах эта доля семей находится в диапазоне от 40% до 45%. Таким образом, только в трех регионах доступность находится на достаточно высоком уровне. Также неплохой уровень доступности покупки автомобиля (от 30% до 40% семей) наблюдается еще в шести регионах. Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 54,7%. Второе и третье места заняли Магаданская область и Чукотский автономный округ с результатами в 44,5% и 43,2% по доле семей соответственно. В целом в регионах-лидерах отмечаются очень высокие зарплаты по российским меркам. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (39,4%) и Ненецкий автономный округ (37,4%). Таким образом, лидирующая пятерка представлена исключительно северными регионами. Москва и Санкт-Петербург в текущем рейтинге занимают шестое и десятое места соответственно. В Москве уровень доступности покупки автомобиля в 2024 году составил 37,1%, а в Санкт-Петербурге – 28,9%. Нахождение двух столичных городов России в числе регионов-лидеров по доступности также объясняется относительно высокими зарплатами. Лидирующими регионами по доле семей способных купить в кредит автомобиль средней стоимостной категории по цене 2,9 миллиона рублей, являются ЯНАО (26,3% семей), Магаданская область (18,5% семей) и Чукотка (18,5% семей). В целом в 11 регионах России более 10% семей могут себе позволить покупку и содержание автомобиля стоимостью 2,9 миллиона рублей. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ЗАМЫКАЕТ РЕЙТИНГ Вместе с тем, для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение нового даже недорогого в текущих реалиях автомобиля (стоимостью 1,2 миллиона рублей) без значительных сбережений является трудно реализуемой задачей. В 21 регионе менее 10% семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль. Замыкают рейтинг главным образом республики Северного Кавказа: Ингушетия, где лишь 2,1% семей могут позволить себе приобрести и содержать новый автомобиль за 1,2 миллиона рублей, Чечня (2,4%), Дагестан (3,7%), Кабардино-Балкария (3,8%) и Калмыкия (4,2%). Тогда как приобрести и содержать средний по цене автомобиль в этих регионах могут менее 1% семей.

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