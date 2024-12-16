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Венгрия не поддержит отправку военных ЕС на Украину, заявил Сийярто
Венгрия не поддержит отправку военных ЕС на Украину, заявил Сийярто - 16.12.2024, ПРАЙМ
Венгрия не поддержит отправку военных ЕС на Украину, заявил Сийярто
Венгрия не поддержит отправку военных из стран Евросоюза на Украину с любыми целями, так как это может привести к эскалации конфликта. Такое мнение сделал... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T16:47+0300
2024-12-16T16:47+0300
2024-12-16T16:47+0300
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БУДАПЕШТ, 16 дек - ПРАЙМ. Венгрия не поддержит отправку военных из стран Евросоюза на Украину с любыми целями, так как это может привести к эскалации конфликта. Такое мнение сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы не поддержим отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных и не поддержим отправку военных советников стран ЕС в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад планирует развернуть в Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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россия, ес, венгрия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕС, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
Венгрия не поддержит отправку военных ЕС на Украину, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия не поддержит отправку военных из ЕС на Украину с любыми целями
БУДАПЕШТ, 16 дек - ПРАЙМ. Венгрия не поддержит отправку военных из стран Евросоюза на Украину с любыми целями, так как это может привести к эскалации конфликта. Такое мнение сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы не поддержим отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных и не поддержим отправку военных советников стран ЕС в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад планирует развернуть в Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская