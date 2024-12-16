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Венгрия не поддержит отправку военных ЕС на Украину, заявил Сийярто - 16.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241216/siyyarto-853611778.html
Венгрия не поддержит отправку военных ЕС на Украину, заявил Сийярто
Венгрия не поддержит отправку военных ЕС на Украину, заявил Сийярто - 16.12.2024, ПРАЙМ
Венгрия не поддержит отправку военных ЕС на Украину, заявил Сийярто
Венгрия не поддержит отправку военных из стран Евросоюза на Украину с любыми целями, так как это может привести к эскалации конфликта. Такое мнение сделал... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T16:47+0300
2024-12-16T16:47+0300
спецоперация на украине
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БУДАПЕШТ, 16 дек - ПРАЙМ. Венгрия не поддержит отправку военных из стран Евросоюза на Украину с любыми целями, так как это может привести к эскалации конфликта. Такое мнение сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы не поддержим отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных и не поддержим отправку военных советников стран ЕС в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад планирует развернуть в Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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россия, ес, венгрия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕС, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
16:47 16.12.2024
 
Венгрия не поддержит отправку военных ЕС на Украину, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не поддержит отправку военных из ЕС на Украину с любыми целями

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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БУДАПЕШТ, 16 дек - ПРАЙМ. Венгрия не поддержит отправку военных из стран Евросоюза на Украину с любыми целями, так как это может привести к эскалации конфликта. Такое мнение сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы не поддержим отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных и не поддержим отправку военных советников стран ЕС в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад планирует развернуть в Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала санкции против России
16:28
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕСВЕНГРИЯУКРАИНА
 
 
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