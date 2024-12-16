https://1prime.ru/20241216/svo-853614245.html

На Западе вынужденно признали неудобную правду о тактике ВС России

На Западе вынужденно признали неудобную правду о тактике ВС России - 16.12.2024, ПРАЙМ

На Западе вынужденно признали неудобную правду о тактике ВС России

Тактика ВС России в ходе спецоперации на Украине не зависит от каких-либо внешнеполитических факторов, включая официальное вступление в должность избранного... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T18:05+0300

2024-12-16T18:05+0300

2024-12-16T18:05+0300

спецоперация на украине

сво

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Тактика ВС России в ходе спецоперации на Украине не зависит от каких-либо внешнеполитических факторов, включая официальное вступление в должность избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Он отметил, что на Западе распространено мнение, будто российские войска наращивают темпы наступления, чтобы успеть до инаугурации Трампа захватить как можно больше территории и, таким образом, "ведут наступление в соответствии с политическим календарем". "Я не считаю, что русские ведут СВО по какому-либо графику, кроме своих собственных боевых планов, которые были составлены генеральным штабом", — заявил эксперт.Вместе с тем он отметил, что давно и регулярно следит за ходом российской спецоперации на Украине, благодаря чему может констатировать, что с февраля нынешнего года ВС России постоянно двигались вперед, наращивая темпы продвижения. А что касается официального вступления Трампа в должность президента США, то это важно для Российской Федерации исключительно с дипломатической точки зрения и как возможность перейти к переговоров, заключил Меркурис.

https://1prime.ru/20241216/putin-853609216.html

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сво, россия, дональд трамп