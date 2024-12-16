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В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута

В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута - 16.12.2024, ПРАЙМ

В Керченском проливе из поврежденных танкеров вытекли 3700 тонн мазута

По предварительным оценкам, из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" вытекло в Черное море около 3700 тонн... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T16:00+0300

2024-12-16T16:00+0300

2024-12-16T16:00+0300

танкер

черное море

москва

росморречфлот

россия

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. По предварительным оценкам, из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" вытекло в Черное море около 3700 тонн мазута, сообщил РИА Новости источник. "Предварительно, из двух танкеров всего вытекло порядка 3700 тонн мазута. Цифры будут уточняться, специалисты продолжают работу", - сообщил собеседник агентства. По данным источника, большая часть нефтепродуктов, находившихся на борту танкеров, не попала в море. Экстренные службы сообщали, что всего танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушения танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. Танкеры обследуют водолазы. Следователи допросят судовладельцев в Перми и Петербурге.

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танкер, черное море, москва, росморречфлот, россия