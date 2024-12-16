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Названа дата завершения программ цифровой трансформации регионов
Названа дата завершения программ цифровой трансформации регионов - 16.12.2024, ПРАЙМ
Названа дата завершения программ цифровой трансформации регионов
Регионы РФ до конца текущего года направят свои предложения по формированию программ цифровой трансформации Минцифры, а завершить разработку планируется до 31... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T18:24+0300
2024-12-16T18:24+0300
2024-12-16T18:27+0300
экономика
цифровая трансформация
программы
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Регионы РФ до конца текущего года направят свои предложения по формированию программ цифровой трансформации Минцифры, а завершить разработку планируется до 31 марта 2025 года, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "До конца текущего года регионы направят свои предложения по формированию региональных программ цифровой трансформации в Минцифры России. Завершить разработку программ планируется в срок до 31 марта 2025 года", - говорится в сообщении по итогам встречи руководителя аппарата правительства РФ с региональными руководителями цифровой трансформации. Григоренко добавил, что в обновленных программах цифровой трансформации делается акцент на повышении прозрачности и эффективности госуправления. "Во-первых, управленческие решения, в том числе на уровне регионов и муниципалитетов, необходимо принимать на основе данных. В данный момент накопленной информации достаточно, чтобы уже сейчас применять этот подход. Во-вторых, приоритетом региональной "цифры" должно стать использование проверенных типовых решений", – заявил он. Его слова приводятся в сообщении. Кроме того, по его словам, доступ к качественным услугам не должен зависеть от географического положения граждан: "В какой бы точке страны не находился человек, услуги он должен получать быстро и удобно". В связи с этим все региональные порталы оказания услуг будут приводить к единому стандарту, а с помощью обратной связи от людей будет оцениваться удобство получения услуг через эти порталы. Еще одной приоритетной задачей Григоренко обозначил обеспечение быстрого и доступного интернета по всей стране. В том числе, развитие инфраструктуры мобильной и фиксированной связи в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.
https://1prime.ru/20241204/tsifrovoy_rubl-853325281.html
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цифровая трансформация, программы
Экономика, цифровая трансформация, программы
Названа дата завершения программ цифровой трансформации регионов
Григоренко: программы цифровой трансформации регионов завершатся до 31 марта
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Регионы РФ до конца текущего года направят свои предложения по формированию программ цифровой трансформации Минцифры, а завершить разработку планируется до 31 марта 2025 года, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"До конца текущего года регионы направят свои предложения по формированию региональных программ цифровой трансформации в Минцифры России. Завершить разработку программ планируется в срок до 31 марта 2025 года", - говорится в сообщении по итогам встречи руководителя аппарата правительства РФ с региональными руководителями цифровой трансформации.
Григоренко добавил, что в обновленных программах цифровой трансформации делается акцент на повышении прозрачности и эффективности госуправления. "Во-первых, управленческие решения, в том числе на уровне регионов и муниципалитетов, необходимо принимать на основе данных. В данный момент накопленной информации достаточно, чтобы уже сейчас применять этот подход. Во-вторых, приоритетом региональной "цифры" должно стать использование проверенных типовых решений", – заявил он. Его слова приводятся в сообщении.
Кроме того, по его словам, доступ к качественным услугам не должен зависеть от географического положения граждан: "В какой бы точке страны не находился человек, услуги он должен получать быстро и удобно". В связи с этим все региональные порталы оказания услуг будут приводить к единому стандарту, а с помощью обратной связи от людей будет оцениваться удобство получения услуг через эти порталы.
Путин призвал расширить расчеты цифровым рублем на всю страну
Еще одной приоритетной задачей Григоренко обозначил обеспечение быстрого и доступного интернета по всей стране. В том числе, развитие инфраструктуры мобильной и фиксированной связи в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.