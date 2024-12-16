Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа дата завершения программ цифровой трансформации регионов - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241216/tsifrovizatsiya-853614665.html
Названа дата завершения программ цифровой трансформации регионов
Названа дата завершения программ цифровой трансформации регионов - 16.12.2024, ПРАЙМ
Названа дата завершения программ цифровой трансформации регионов
Регионы РФ до конца текущего года направят свои предложения по формированию программ цифровой трансформации Минцифры, а завершить разработку планируется до 31... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T18:24+0300
2024-12-16T18:27+0300
экономика
цифровая трансформация
программы
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Регионы РФ до конца текущего года направят свои предложения по формированию программ цифровой трансформации Минцифры, а завершить разработку планируется до 31 марта 2025 года, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "До конца текущего года регионы направят свои предложения по формированию региональных программ цифровой трансформации в Минцифры России. Завершить разработку программ планируется в срок до 31 марта 2025 года", - говорится в сообщении по итогам встречи руководителя аппарата правительства РФ с региональными руководителями цифровой трансформации. Григоренко добавил, что в обновленных программах цифровой трансформации делается акцент на повышении прозрачности и эффективности госуправления. "Во-первых, управленческие решения, в том числе на уровне регионов и муниципалитетов, необходимо принимать на основе данных. В данный момент накопленной информации достаточно, чтобы уже сейчас применять этот подход. Во-вторых, приоритетом региональной "цифры" должно стать использование проверенных типовых решений", – заявил он. Его слова приводятся в сообщении. Кроме того, по его словам, доступ к качественным услугам не должен зависеть от географического положения граждан: "В какой бы точке страны не находился человек, услуги он должен получать быстро и удобно". В связи с этим все региональные порталы оказания услуг будут приводить к единому стандарту, а с помощью обратной связи от людей будет оцениваться удобство получения услуг через эти порталы. Еще одной приоритетной задачей Григоренко обозначил обеспечение быстрого и доступного интернета по всей стране. В том числе, развитие инфраструктуры мобильной и фиксированной связи в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.
https://1prime.ru/20241204/tsifrovoy_rubl-853325281.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9331b3f8343e2fbb44d09bf276576d5e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цифровая трансформация, программы
Экономика, цифровая трансформация, программы
18:24 16.12.2024 (обновлено: 18:27 16.12.2024)
 
Названа дата завершения программ цифровой трансформации регионов

Григоренко: программы цифровой трансформации регионов завершатся до 31 марта

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Регионы РФ до конца текущего года направят свои предложения по формированию программ цифровой трансформации Минцифры, а завершить разработку планируется до 31 марта 2025 года, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"До конца текущего года регионы направят свои предложения по формированию региональных программ цифровой трансформации в Минцифры России. Завершить разработку программ планируется в срок до 31 марта 2025 года", - говорится в сообщении по итогам встречи руководителя аппарата правительства РФ с региональными руководителями цифровой трансформации.
Григоренко добавил, что в обновленных программах цифровой трансформации делается акцент на повышении прозрачности и эффективности госуправления. "Во-первых, управленческие решения, в том числе на уровне регионов и муниципалитетов, необходимо принимать на основе данных. В данный момент накопленной информации достаточно, чтобы уже сейчас применять этот подход. Во-вторых, приоритетом региональной "цифры" должно стать использование проверенных типовых решений", – заявил он. Его слова приводятся в сообщении.
Кроме того, по его словам, доступ к качественным услугам не должен зависеть от географического положения граждан: "В какой бы точке страны не находился человек, услуги он должен получать быстро и удобно". В связи с этим все региональные порталы оказания услуг будут приводить к единому стандарту, а с помощью обратной связи от людей будет оцениваться удобство получения услуг через эти порталы.
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Путин призвал расширить расчеты цифровым рублем на всю страну
4 декабря, 16:11
Еще одной приоритетной задачей Григоренко обозначил обеспечение быстрого и доступного интернета по всей стране. В том числе, развитие инфраструктуры мобильной и фиксированной связи в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.
 
Экономикацифровая трансформацияпрограммы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала