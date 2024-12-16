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В США предрекли ВСУ серьезный провал - 16.12.2024, ПРАЙМ
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В США предрекли ВСУ серьезный провал
В США предрекли ВСУ серьезный провал - 16.12.2024, ПРАЙМ
В США предрекли ВСУ серьезный провал
Потеря Красноармейска в ДНР станет для ВСУ одной из самых значительных утрат в последнее время и еще больше усугубит положение украинских сил на фоне успешного... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T09:33+0300
2024-12-16T09:33+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Потеря Красноармейска в ДНР станет для ВСУ одной из самых значительных утрат в последнее время и еще больше усугубит положение украинских сил на фоне успешного наступления российских войск, сообщает американский телеканал CNN."Падение Покровска (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усложнит для Украины преодоление трудностей, в то время как российские войска оказывают серьезное давление", — следует из статьи.По мнению автора, если ВСУ потеряют этот город, это может негативно сказаться на поставках американского оружия, которые находятся под вопросом на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах сократить поддержку Киева.Руководство ДНР ранее подчеркивало, что Красноармейск имеет критическое значение для судьбы украинских войск в регионе. Этот город остается одним из ключевых пунктов для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата может иметь серьезные последствия для Киева. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на фронте в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
https://1prime.ru/20241214/ukraina-853581581.html
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
09:33 16.12.2024
 
В США предрекли ВСУ серьезный провал

CNN: потеря Красноармейска станет для ВСУ крупнейшей неудачей за последнее время

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы "Мста-С" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Потеря Красноармейска в ДНР станет для ВСУ одной из самых значительных утрат в последнее время и еще больше усугубит положение украинских сил на фоне успешного наступления российских войск, сообщает американский телеканал CNN.
"Падение Покровска (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усложнит для Украины преодоление трудностей, в то время как российские войска оказывают серьезное давление", — следует из статьи.
По мнению автора, если ВСУ потеряют этот город, это может негативно сказаться на поставках американского оружия, которые находятся под вопросом на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах сократить поддержку Киева.
Руководство ДНР ранее подчеркивало, что Красноармейск имеет критическое значение для судьбы украинских войск в регионе. Этот город остается одним из ключевых пунктов для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата может иметь серьезные последствия для Киева. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на фронте в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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