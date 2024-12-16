https://1prime.ru/20241216/ukraina-853601211.html

В США предрекли ВСУ серьезный провал

В США предрекли ВСУ серьезный провал - 16.12.2024, ПРАЙМ

В США предрекли ВСУ серьезный провал

Потеря Красноармейска в ДНР станет для ВСУ одной из самых значительных утрат в последнее время и еще больше усугубит положение украинских сил на фоне успешного... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T09:33+0300

2024-12-16T09:33+0300

2024-12-16T09:33+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Потеря Красноармейска в ДНР станет для ВСУ одной из самых значительных утрат в последнее время и еще больше усугубит положение украинских сил на фоне успешного наступления российских войск, сообщает американский телеканал CNN."Падение Покровска (Украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) под натиском российских войск станет крупнейшей неудачей для Украины за последние месяцы и усложнит для Украины преодоление трудностей, в то время как российские войска оказывают серьезное давление", — следует из статьи.По мнению автора, если ВСУ потеряют этот город, это может негативно сказаться на поставках американского оружия, которые находятся под вопросом на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о планах сократить поддержку Киева.Руководство ДНР ранее подчеркивало, что Красноармейск имеет критическое значение для судьбы украинских войск в регионе. Этот город остается одним из ключевых пунктов для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата может иметь серьезные последствия для Киева. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на фронте в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

https://1prime.ru/20241214/ukraina-853581581.html

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россия, украина, всу