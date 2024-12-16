Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853602080.html
На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город
На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город - 16.12.2024, ПРАЙМ
На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город
Российские войска находятся под Покровском, ключевым городом для ВСУ, и потеря для Киева находящихся там шахт приведет к сокращению производства стали и оружия... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T10:11+0300
2024-12-16T10:11+0300
спецоперация на украине
украина
днр
венгрия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российские войска находятся под Покровском, ключевым городом для ВСУ, и потеря для Киева находящихся там шахт приведет к сокращению производства стали и оружия на Украине, пишет британское издание The Spectator.Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил символическое рождественское перемирие и обмен пленными между Россией и Украиной. Но Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за обсуждение конфликта с президентом России Владимиром Путиным за спиной Украины. Орбан обиделся и заявил, что Зеленский заранее отверг перемирие.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСо своей стороны, Кремль обвинил Зеленского в отказе от перемирия. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Украина не уполномочивала Венгрию представлять ее интересы.По мнению автора публикации, Путин не заинтересован в прекращении огня, так как российские войска заняли больше территории в прошлом месяце.При этом, как отмечается, судьба Покровска висит на волоске, что может серьезно повлиять на производство стали и оружия на Украине.Москва же, согласно объявленной ранее позиции, прекратит боевые действия только при условии принятия Киевом "реалий на земле" и условий Путина. То есть Зеленский должен вывести войска из четырех областей и отказаться от планов по вступлению в НАТО, а все западные санкции должны быть сняты.Окопные бои и российские ракетные атаки продолжатся, пока не будут выполнены условия России, и Орбан прав, что предстоят самые опасные недели за весь конфликт, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853601211.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_861d9052a62698b3ee94b922af161877.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, днр, венгрия, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДНР, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ
10:11 16.12.2024
 
На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город

Spectator: Украина не сможет производить оружие после потери Покровска

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российские войска находятся под Покровском, ключевым городом для ВСУ, и потеря для Киева находящихся там шахт приведет к сокращению производства стали и оружия на Украине, пишет британское издание The Spectator.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил символическое рождественское перемирие и обмен пленными между Россией и Украиной. Но Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за обсуждение конфликта с президентом России Владимиром Путиным за спиной Украины. Орбан обиделся и заявил, что Зеленский заранее отверг перемирие.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Со своей стороны, Кремль обвинил Зеленского в отказе от перемирия. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Украина не уполномочивала Венгрию представлять ее интересы.
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
В США предрекли ВСУ серьезный провал
09:33
По мнению автора публикации, Путин не заинтересован в прекращении огня, так как российские войска заняли больше территории в прошлом месяце.
При этом, как отмечается, судьба Покровска висит на волоске, что может серьезно повлиять на производство стали и оружия на Украине.
Москва же, согласно объявленной ранее позиции, прекратит боевые действия только при условии принятия Киевом "реалий на земле" и условий Путина. То есть Зеленский должен вывести войска из четырех областей и отказаться от планов по вступлению в НАТО, а все западные санкции должны быть сняты.
Окопные бои и российские ракетные атаки продолжатся, пока не будут выполнены условия России, и Орбан прав, что предстоят самые опасные недели за весь конфликт, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДНРВЕНГРИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала