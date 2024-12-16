https://1prime.ru/20241216/ukraina-853602080.html

На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город

На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город - 16.12.2024, ПРАЙМ

На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город

Российские войска находятся под Покровском, ключевым городом для ВСУ, и потеря для Киева находящихся там шахт приведет к сокращению производства стали и оружия... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T10:11+0300

2024-12-16T10:11+0300

2024-12-16T10:11+0300

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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российские войска находятся под Покровском, ключевым городом для ВСУ, и потеря для Киева находящихся там шахт приведет к сокращению производства стали и оружия на Украине, пишет британское издание The Spectator.Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил символическое рождественское перемирие и обмен пленными между Россией и Украиной. Но Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за обсуждение конфликта с президентом России Владимиром Путиным за спиной Украины. Орбан обиделся и заявил, что Зеленский заранее отверг перемирие.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСо своей стороны, Кремль обвинил Зеленского в отказе от перемирия. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Украина не уполномочивала Венгрию представлять ее интересы.По мнению автора публикации, Путин не заинтересован в прекращении огня, так как российские войска заняли больше территории в прошлом месяце.При этом, как отмечается, судьба Покровска висит на волоске, что может серьезно повлиять на производство стали и оружия на Украине.Москва же, согласно объявленной ранее позиции, прекратит боевые действия только при условии принятия Киевом "реалий на земле" и условий Путина. То есть Зеленский должен вывести войска из четырех областей и отказаться от планов по вступлению в НАТО, а все западные санкции должны быть сняты.Окопные бои и российские ракетные атаки продолжатся, пока не будут выполнены условия России, и Орбан прав, что предстоят самые опасные недели за весь конфликт, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, днр, венгрия, россия