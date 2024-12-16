https://1prime.ru/20241216/ukraina-853602080.html
На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город
На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город - 16.12.2024, ПРАЙМ
На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город
Российские войска находятся под Покровском, ключевым городом для ВСУ, и потеря для Киева находящихся там шахт приведет к сокращению производства стали и оружия... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T10:11+0300
2024-12-16T10:11+0300
2024-12-16T10:11+0300
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российские войска находятся под Покровском, ключевым городом для ВСУ, и потеря для Киева находящихся там шахт приведет к сокращению производства стали и оружия на Украине, пишет британское издание The Spectator.Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил символическое рождественское перемирие и обмен пленными между Россией и Украиной. Но Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за обсуждение конфликта с президентом России Владимиром Путиным за спиной Украины. Орбан обиделся и заявил, что Зеленский заранее отверг перемирие.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСо своей стороны, Кремль обвинил Зеленского в отказе от перемирия. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Украина не уполномочивала Венгрию представлять ее интересы.По мнению автора публикации, Путин не заинтересован в прекращении огня, так как российские войска заняли больше территории в прошлом месяце.При этом, как отмечается, судьба Покровска висит на волоске, что может серьезно повлиять на производство стали и оружия на Украине.Москва же, согласно объявленной ранее позиции, прекратит боевые действия только при условии принятия Киевом "реалий на земле" и условий Путина. То есть Зеленский должен вывести войска из четырех областей и отказаться от планов по вступлению в НАТО, а все западные санкции должны быть сняты.Окопные бои и российские ракетные атаки продолжатся, пока не будут выполнены условия России, и Орбан прав, что предстоят самые опасные недели за весь конфликт, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДНР, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ
На Западе не видят условий для перемирия. Киев теряет важнейший город
Spectator: Украина не сможет производить оружие после потери Покровска
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ.
Российские войска находятся под Покровском, ключевым городом для ВСУ, и потеря для Киева находящихся там шахт приведет к сокращению производства стали и оружия на Украине, пишет британское издание The Spectator
.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил символическое рождественское перемирие и обмен пленными между Россией и Украиной. Но Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за обсуждение конфликта с президентом России Владимиром Путиным за спиной Украины. Орбан обиделся и заявил, что Зеленский заранее отверг перемирие.
Со своей стороны, Кремль обвинил Зеленского в отказе от перемирия. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Украина не уполномочивала Венгрию представлять ее интересы.
В США предрекли ВСУ серьезный провал
По мнению автора публикации, Путин не заинтересован в прекращении огня, так как российские войска заняли больше территории в прошлом месяце.
При этом, как отмечается, судьба Покровска висит на волоске, что может серьезно повлиять на производство стали и оружия на Украине.
Москва же, согласно объявленной ранее позиции, прекратит боевые действия только при условии принятия Киевом "реалий на земле" и условий Путина. То есть Зеленский должен вывести войска из четырех областей и отказаться от планов по вступлению в НАТО, а все западные санкции должны быть сняты.
Окопные бои и российские ракетные атаки продолжатся, пока не будут выполнены условия России, и Орбан прав, что предстоят самые опасные недели за весь конфликт, делает вывод автор.