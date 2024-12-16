Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853605171.html
В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией
В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией - 16.12.2024, ПРАЙМ
В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров и обмена военнопленными демонстрирует то, что он не заинтересован в мире. Об этом сообщил... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T13:33+0300
2024-12-16T13:33+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров и обмена военнопленными демонстрирует то, что он не заинтересован в мире. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин."Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне", - заявил российский политик в беседе с журналистами на полях конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", отвечая на соответствующий вопрос.Он также добавил, что российская сторона будет продолжать противопоставлять киевскому режиму последовательную реализацию целей спецоперации.
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853604871.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
13:33 16.12.2024
 
В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией

МИД: отказ Зеленского от перемирия показывает незаинтересованность в мире

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров и обмена военнопленными демонстрирует то, что он не заинтересован в мире. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
"Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне", - заявил российский политик в беседе с журналистами на полях конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", отвечая на соответствующий вопрос.
Он также добавил, что российская сторона будет продолжать противопоставлять киевскому режиму последовательную реализацию целей спецоперации.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины
12:59
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала