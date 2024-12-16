https://1prime.ru/20241216/ukraina-853605171.html

В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией

В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией - 16.12.2024, ПРАЙМ

В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров и обмена военнопленными демонстрирует то, что он не заинтересован в мире. Об этом сообщил... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T13:33+0300

2024-12-16T13:33+0300

2024-12-16T13:33+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров и обмена военнопленными демонстрирует то, что он не заинтересован в мире. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин."Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне", - заявил российский политик в беседе с журналистами на полях конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", отвечая на соответствующий вопрос.Он также добавил, что российская сторона будет продолжать противопоставлять киевскому режиму последовательную реализацию целей спецоперации.

https://1prime.ru/20241216/ukraina-853604871.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу