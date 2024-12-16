https://1prime.ru/20241216/ukraina-853605171.html
В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией
В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией - 16.12.2024, ПРАЙМ
В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров и обмена военнопленными демонстрирует то, что он не заинтересован в мире. Об этом сообщил... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T13:33+0300
2024-12-16T13:33+0300
2024-12-16T13:33+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров и обмена военнопленными демонстрирует то, что он не заинтересован в мире. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин."Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне", - заявил российский политик в беседе с журналистами на полях конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", отвечая на соответствующий вопрос.Он также добавил, что российская сторона будет продолжать противопоставлять киевскому режиму последовательную реализацию целей спецоперации.
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853604871.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
В МИД объяснили отказ Зеленского от перемирия с Россией
МИД: отказ Зеленского от перемирия показывает незаинтересованность в мире
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от мирных переговоров и обмена военнопленными демонстрирует то, что он не заинтересован в мире. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
"Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне", - заявил российский политик в беседе с журналистами на полях конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", отвечая на соответствующий вопрос.
Он также добавил, что российская сторона будет продолжать противопоставлять киевскому режиму последовательную реализацию целей спецоперации.
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины