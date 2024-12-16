Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС заявили о необходимости начать переговоры по Украине раньше Трампа - 16.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853607305.html
В ЕС заявили о необходимости начать переговоры по Украине раньше Трампа
В ЕС заявили о необходимости начать переговоры по Украине раньше Трампа - 16.12.2024, ПРАЙМ
В ЕС заявили о необходимости начать переговоры по Украине раньше Трампа
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Европе следует взять на себя инициативу в переговорах между Россией и Украиной раньше, чем это сделает... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T14:38+0300
2024-12-16T14:38+0300
спецоперация на украине
россия
украина
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
ГААГА, 16 дек - ПРАЙМ. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Европе следует взять на себя инициативу в переговорах между Россией и Украиной раньше, чем это сделает вновь избранный президент США Дональд Трамп.Это заявление стало первым случаем, когда Брекелманс не исключил возможность начала переговоров и подчеркнул, что европейские страны должны стать более проактивными, прежде чем это решит сделать Трамп. Ранее власти Нидерландов придерживались мнения, что мирные переговоры возможны только при готовности Киева.В интервью газете Trouw министр обороны отметил, что обсуждение мирных инициатив "только начинается", добавив, что есть "спешка" из-за стремления Трампа начать процесс. Он также указал на растущую активность обсуждений, поскольку Трамп не раз обещал добиться урегулирования конфликта "всего за 24 часа" в случае своей победы на выборах.Брекелманс считает, что важно обеспечить присутствие европейских стран за столом переговоров, чтобы избежать решений о безопасности Европы, принимаемых Трампом вместе с президентом РФ Путиным.Тем временем президент России Владимир Путин предложил свои инициативы для мирного разрешения конфликта в Украине. Он заявил, что Россия готова прекратить огонь и начать переговоры после того, как украинские войска покинут новые регионы, которые Москва считает своими. Кроме того, по его мнению, Киев должен отказаться от НАТО, провести демилитаризацию, денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Putin упомянул необходимость отмены санкций против России.Дональд Трамп обещал, что сможет разрешить конфликт в Украине с помощью переговоров и уже не раз утверждал, что способен решить эту проблему всего за один день. Однако в России считают, что это слишком сложная задача для такого упрощенного подхода.
https://1prime.ru/20241216/ukraina-853604871.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, ес
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС
14:38 16.12.2024
 
В ЕС заявили о необходимости начать переговоры по Украине раньше Трампа

Брекелманс: Европа должна инициировать переговоры по Украине раньше Трампа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГААГА, 16 дек - ПРАЙМ. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Европе следует взять на себя инициативу в переговорах между Россией и Украиной раньше, чем это сделает вновь избранный президент США Дональд Трамп.
Это заявление стало первым случаем, когда Брекелманс не исключил возможность начала переговоров и подчеркнул, что европейские страны должны стать более проактивными, прежде чем это решит сделать Трамп. Ранее власти Нидерландов придерживались мнения, что мирные переговоры возможны только при готовности Киева.
В интервью газете Trouw министр обороны отметил, что обсуждение мирных инициатив "только начинается", добавив, что есть "спешка" из-за стремления Трампа начать процесс. Он также указал на растущую активность обсуждений, поскольку Трамп не раз обещал добиться урегулирования конфликта "всего за 24 часа" в случае своей победы на выборах.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины
12:59
Брекелманс считает, что важно обеспечить присутствие европейских стран за столом переговоров, чтобы избежать решений о безопасности Европы, принимаемых Трампом вместе с президентом РФ Путиным.
Тем временем президент России Владимир Путин предложил свои инициативы для мирного разрешения конфликта в Украине. Он заявил, что Россия готова прекратить огонь и начать переговоры после того, как украинские войска покинут новые регионы, которые Москва считает своими. Кроме того, по его мнению, Киев должен отказаться от НАТО, провести демилитаризацию, денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Putin упомянул необходимость отмены санкций против России.
Дональд Трамп обещал, что сможет разрешить конфликт в Украине с помощью переговоров и уже не раз утверждал, что способен решить эту проблему всего за один день. Однако в России считают, что это слишком сложная задача для такого упрощенного подхода.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала