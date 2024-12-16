https://1prime.ru/20241216/ukraina-853607305.html

В ЕС заявили о необходимости начать переговоры по Украине раньше Трампа

В ЕС заявили о необходимости начать переговоры по Украине раньше Трампа - 16.12.2024, ПРАЙМ

В ЕС заявили о необходимости начать переговоры по Украине раньше Трампа

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Европе следует взять на себя инициативу в переговорах между Россией и Украиной раньше, чем это сделает... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T14:38+0300

2024-12-16T14:38+0300

2024-12-16T14:38+0300

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ГААГА, 16 дек - ПРАЙМ. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Европе следует взять на себя инициативу в переговорах между Россией и Украиной раньше, чем это сделает вновь избранный президент США Дональд Трамп.Это заявление стало первым случаем, когда Брекелманс не исключил возможность начала переговоров и подчеркнул, что европейские страны должны стать более проактивными, прежде чем это решит сделать Трамп. Ранее власти Нидерландов придерживались мнения, что мирные переговоры возможны только при готовности Киева.В интервью газете Trouw министр обороны отметил, что обсуждение мирных инициатив "только начинается", добавив, что есть "спешка" из-за стремления Трампа начать процесс. Он также указал на растущую активность обсуждений, поскольку Трамп не раз обещал добиться урегулирования конфликта "всего за 24 часа" в случае своей победы на выборах.Брекелманс считает, что важно обеспечить присутствие европейских стран за столом переговоров, чтобы избежать решений о безопасности Европы, принимаемых Трампом вместе с президентом РФ Путиным.Тем временем президент России Владимир Путин предложил свои инициативы для мирного разрешения конфликта в Украине. Он заявил, что Россия готова прекратить огонь и начать переговоры после того, как украинские войска покинут новые регионы, которые Москва считает своими. Кроме того, по его мнению, Киев должен отказаться от НАТО, провести демилитаризацию, денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Putin упомянул необходимость отмены санкций против России.Дональд Трамп обещал, что сможет разрешить конфликт в Украине с помощью переговоров и уже не раз утверждал, что способен решить эту проблему всего за один день. Однако в России считают, что это слишком сложная задача для такого упрощенного подхода.

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