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Белоусов сообщил о потерях ВСУ в 2024 году
Белоусов сообщил о потерях ВСУ в 2024 году - 16.12.2024, ПРАЙМ
Белоусов сообщил о потерях ВСУ в 2024 году
В текущем году Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и раненными свыше 560 тыс. , а с начала СВО - около миллиона человек, заявил на расширенном заседании... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T15:48+0300
2024-12-16T15:48+0300
2024-12-16T15:48+0300
спецоперация на украине
андрей белоусов
всу
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В текущем году Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и раненными свыше 560 тыс. , а с начала СВО - около миллиона человек, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава оборонного ведомства Андрей Белоусов. "Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а всего потери составили почти 1 миллион человек за все время СВО", - заявил министр оороны.
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андрей белоусов, всу, потери
Спецоперация на Украине, Андрей Белоусов, ВСУ, потери
Белоусов сообщил о потерях ВСУ в 2024 году
Белоусов: в 2024 году ВСУ потеряли свыше 560 тысяч человек убитыми и ранеными
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В текущем году Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и раненными свыше 560 тыс. , а с начала СВО - около миллиона человек, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава оборонного ведомства Андрей Белоусов.
"Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а всего потери составили почти 1 миллион человек за все время СВО", - заявил министр оороны.
Белоусов оценил расширение сотрудничества с КНДР в военной сфере