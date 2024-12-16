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Белоусов сообщил о потерях ВСУ в 2024 году

Белоусов сообщил о потерях ВСУ в 2024 году - 16.12.2024, ПРАЙМ

Белоусов сообщил о потерях ВСУ в 2024 году

В текущем году Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и раненными свыше 560 тыс. , а с начала СВО - около миллиона человек, заявил на расширенном заседании... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T15:48+0300

2024-12-16T15:48+0300

2024-12-16T15:48+0300

спецоперация на украине

андрей белоусов

всу

потери

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. В текущем году Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и раненными свыше 560 тыс. , а с начала СВО - около миллиона человек, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава оборонного ведомства Андрей Белоусов. "Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а всего потери составили почти 1 миллион человек за все время СВО", - заявил министр оороны.

https://1prime.ru/20241129/belousov-853188905.html

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андрей белоусов, всу, потери