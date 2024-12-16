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"Даже если бы смогли". Аналитик ЦРУ лишил ВСУ последней надежды

"Даже если бы смогли". Аналитик ЦРУ лишил ВСУ последней надежды - 16.12.2024, ПРАЙМ

"Даже если бы смогли". Аналитик ЦРУ лишил ВСУ последней надежды

Дополнительные человеческие ресурсы не помогут Вооруженным силам Украины, даже если украинские войска смогут их изыскать. Такое мнение в беседе с... | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T22:59+0300

2024-12-16T22:59+0300

2024-12-16T23:19+0300

спецоперация на украине

украина

демография

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Дополнительные человеческие ресурсы не помогут Вооруженным силам Украины, даже если украинские войска смогут их изыскать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Украинская армия действительно несет катастрофические потери, их темп ускоряется..., - отметил аналитик. - У них нет людских ресурсов, и даже если бы они смогли их изыскать, у них нет места, чтобы их обучать".При этом он сравнил демографическую ситуацию на Украине с песочными часами - "широкими сверху и снизу, узкими в середине". "Вот как выглядит демографическая картина Украины: "горлышко" посередине — это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет", — пояснил Джонсон.Еще в конце лета украинский национальный аналитический портал "Опендатабот", агрегирующий официальную информацию, сообщил, что на Украине смертность превышает рождаемость втрое.

https://1prime.ru/20241216/tramp-853616920.html

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украина, демография, экспертное мнение