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"Даже если бы смогли". Аналитик ЦРУ лишил ВСУ последней надежды
"Даже если бы смогли". Аналитик ЦРУ лишил ВСУ последней надежды - 16.12.2024, ПРАЙМ
"Даже если бы смогли". Аналитик ЦРУ лишил ВСУ последней надежды
Дополнительные человеческие ресурсы не помогут Вооруженным силам Украины, даже если украинские войска смогут их изыскать. Такое мнение в беседе с... | 16.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-16T22:59+0300
2024-12-16T22:59+0300
2024-12-16T23:19+0300
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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Дополнительные человеческие ресурсы не помогут Вооруженным силам Украины, даже если украинские войска смогут их изыскать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Украинская армия действительно несет катастрофические потери, их темп ускоряется..., - отметил аналитик. - У них нет людских ресурсов, и даже если бы они смогли их изыскать, у них нет места, чтобы их обучать".При этом он сравнил демографическую ситуацию на Украине с песочными часами - "широкими сверху и снизу, узкими в середине". "Вот как выглядит демографическая картина Украины: "горлышко" посередине — это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет", — пояснил Джонсон.Еще в конце лета украинский национальный аналитический портал "Опендатабот", агрегирующий официальную информацию, сообщил, что на Украине смертность превышает рождаемость втрое.
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украина, демография, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, демография, экспертное мнение
"Даже если бы смогли". Аналитик ЦРУ лишил ВСУ последней надежды
Джонсон сравнил демографическую ситуацию на Украине с песочными часами
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ.
Дополнительные человеческие ресурсы не помогут Вооруженным силам Украины, даже если украинские войска смогут их изыскать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украинская армия действительно несет катастрофические потери, их темп ускоряется..., - отметил аналитик. - У них нет людских ресурсов, и даже если бы они смогли их изыскать, у них нет места, чтобы их обучать".
При этом он сравнил демографическую ситуацию на Украине с песочными часами - "широкими сверху и снизу, узкими в середине".
"Вот как выглядит демографическая картина Украины: "горлышко" посередине — это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет", — пояснил Джонсон.
Трамп рассказал о сигналах от Киева
Еще в конце лета украинский национальный аналитический портал "Опендатабот", агрегирующий официальную информацию, сообщил, что на Украине смертность превышает рождаемость втрое.