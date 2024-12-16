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Юань открыл торги 16 декабря снижением

Юань открыл торги 16 декабря снижением - 16.12.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 16 декабря снижением

Курс китайской валюты после стабилизации в начале торговой сессии понедельника перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. | 16.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-16T10:18+0300

2024-12-16T10:18+0300

2024-12-16T10:18+0300

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МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после стабилизации в начале торговой сессии понедельника перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск снижался на 15 копеек, до 13,72 рубля. В первые минуты торгов юань стабилизировался около уровня закрытия пятницы с попытками роста и максимально дорожал до 13,93 рубля.

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россия, мосбиржа, курсы валют, юань