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S7 Airlines запустила продажу субсидируемых билетов - 17.12.2024, ПРАЙМ
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S7 Airlines запустила продажу субсидируемых билетов
S7 Airlines запустила продажу субсидируемых билетов - 17.12.2024, ПРАЙМ
S7 Airlines запустила продажу субсидируемых билетов
Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T20:59+0300
2024-12-17T21:07+0300
экономика
субсидии
авиабилеты
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября 2024 года, сообщила авиакомпания. "Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года", - рассказала авиакомпания. Льготные тарифы доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и многих других городов. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
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субсидии, авиабилеты
Экономика, субсидии, авиабилеты
20:59 17.12.2024 (обновлено: 21:07 17.12.2024)
 
S7 Airlines запустила продажу субсидируемых билетов

S7 Airlines открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк" S7 получила первый в России Boeing 737 MAX
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября 2024 года, сообщила авиакомпания.
"Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года", - рассказала авиакомпания.
Льготные тарифы доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и многих других городов.
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Экономикасубсидииавиабилеты
 
 
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