https://1prime.ru/20241217/aviabilety-853641805.html
S7 Airlines запустила продажу субсидируемых билетов
S7 Airlines запустила продажу субсидируемых билетов - 17.12.2024, ПРАЙМ
S7 Airlines запустила продажу субсидируемых билетов
Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T20:59+0300
2024-12-17T20:59+0300
2024-12-17T21:07+0300
экономика
субсидии
авиабилеты
https://cdnn.1prime.ru/img/82979/53/829795347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8dc1498a6365184ef722bbd83dc78e17.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября 2024 года, сообщила авиакомпания. "Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года", - рассказала авиакомпания. Льготные тарифы доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и многих других городов. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
https://1prime.ru/20241216/sanktsii-853610684.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82979/53/829795347_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_418678d993e0d516ae81c011242d01bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
субсидии, авиабилеты
Экономика, субсидии, авиабилеты
S7 Airlines запустила продажу субсидируемых билетов
S7 Airlines открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября 2024 года, сообщила авиакомпания.
"Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года", - рассказала авиакомпания.
Льготные тарифы доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и многих других городов.
Авиакомпанию Utair включили в санкционные списки Евросоюза
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.