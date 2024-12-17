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Режим ЧС введён в Анапе после разлива нефтепродуктов - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Режим ЧС введён в Анапе после разлива нефтепродуктов
Режим ЧС введён в Анапе после разлива нефтепродуктов - 17.12.2024, ПРАЙМ
Режим ЧС введён в Анапе после разлива нефтепродуктов
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в мэрии города. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T14:35+0300
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росморречфлот
мчс
росприроднадзор
кубань
черное море
анапа
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КРАСНОДАР, 17 дек – ПРАЙМ. Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в мэрии города. "В Анапе введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. По поручению губернатора на месте развернут оперативной штаб, проводится операция по ликвидации последствий. Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры", - говорится в сообщении. До этого режим ЧС муниципального характера ввели в посёлке Веселова в Темрюкском районе и в станице Благовещенская в Анапе. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал шторм в Черном море. Авария повлекла за собой разлив нефтепродуктов, который пытаются ликвидировать. Как сообщили экстренные службы, на борту танкеров было порядка 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства , вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично. Росприроднадзор проводит оценку площади загрязнения берегов Кубани.
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кубань
черное море
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Кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе
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росморречфлот, мчс, росприроднадзор, кубань, черное море, анапа
Росморречфлот, МЧС, Росприроднадзор, КУБАНЬ, Черное море, АНАПА
14:35 17.12.2024
 
Режим ЧС введён в Анапе после разлива нефтепродуктов

В Анапе ввели режим ЧС муниципального характера после разлива нефтепродуктов

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КРАСНОДАР, 17 дек – ПРАЙМ. Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"В Анапе введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. По поручению губернатора на месте развернут оперативной штаб, проводится операция по ликвидации последствий. Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры", - говорится в сообщении.
До этого режим ЧС муниципального характера ввели в посёлке Веселова в Темрюкском районе и в станице Благовещенская в Анапе.
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В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал шторм в Черном море. Авария повлекла за собой разлив нефтепродуктов, который пытаются ликвидировать. Как сообщили экстренные службы, на борту танкеров было порядка 9,2 тысячи тонн мазута.
По данным правительства , вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично. Росприроднадзор проводит оценку площади загрязнения берегов Кубани.
 
РосморречфлотМЧСРосприроднадзорКУБАНЬЧерное мореАНАПА
 
 
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