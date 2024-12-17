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Госдума приняла закон об особых счетах для иноагентов - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон об особых счетах для иноагентов
Госдума приняла закон об особых счетах для иноагентов - 17.12.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об особых счетах для иноагентов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T13:34+0300
2024-12-17T14:07+0300
россия
госдума
иноагенты
продажа недвижимости
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам и доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности. Инициатива была внесена в Госдуму в ноябре. Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, и один из авторов закона, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Депутат отметил, что лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта. В рамках закона предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных правительством РФ. Также иноагент обязан сообщить о наличии этого статуса тем, кто должен выплачивать ему вознаграждение и иные платежи, в том числе штрафы и пени, в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В случае исключения иноагента из реестра спецсчет подлежит закрытию уполномоченным банком на основании заявления лица, ранее признаваемого иноагентом, в течение 15 календарных дней со дня получения указанного заявления. В этом случае остаток денежных средств со специального счета по заявлению лица, ранее признаваемого иностранным агентом, выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет, заключается в проекте. Как ранее отмечал Володин, на сегодняшний день иноагентами признаны 493 человека, и в их числе те, кто уехал из РФ и продолжает обогащаться за счёт россиян, зачастую не скрывая своего враждебного отношения к России и участия в финансировании кровавого киевского режима. Он подчеркивал, что после принятия закона средства, накопленные на таких спецсчетах, не будут использованы против нашей страны, а принимаемые меры направлены на то, чтобы "прекратить обогащение предателей нашей страны за счёт её граждан". Закон вступит в силу в 1 марта 2025 года.
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россия, госдума, иноагенты, продажа недвижимости
РОССИЯ, Госдума, иноагенты, продажа недвижимости
13:34 17.12.2024 (обновлено: 14:07 17.12.2024)
 
Госдума приняла закон об особых счетах для иноагентов

ГД приняла закон о зачислении на спецсчета иноагентов доходов от продажи жилья

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам и доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности.
Инициатива была внесена в Госдуму в ноябре. Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, и один из авторов закона, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Депутат отметил, что лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта.
В рамках закона предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.
Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы РФ и в иных случаях, установленных правительством РФ.
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Также иноагент обязан сообщить о наличии этого статуса тем, кто должен выплачивать ему вознаграждение и иные платежи, в том числе штрафы и пени, в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
В случае исключения иноагента из реестра спецсчет подлежит закрытию уполномоченным банком на основании заявления лица, ранее признаваемого иноагентом, в течение 15 календарных дней со дня получения указанного заявления. В этом случае остаток денежных средств со специального счета по заявлению лица, ранее признаваемого иностранным агентом, выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет, заключается в проекте.
Как ранее отмечал Володин, на сегодняшний день иноагентами признаны 493 человека, и в их числе те, кто уехал из РФ и продолжает обогащаться за счёт россиян, зачастую не скрывая своего враждебного отношения к России и участия в финансировании кровавого киевского режима. Он подчеркивал, что после принятия закона средства, накопленные на таких спецсчетах, не будут использованы против нашей страны, а принимаемые меры направлены на то, чтобы "прекратить обогащение предателей нашей страны за счёт её граждан".
Закон вступит в силу в 1 марта 2025 года.
 
РОССИЯГосдумаиноагентыпродажа недвижимости
 
 
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