https://1prime.ru/20241217/mishustin-853619224.html
Мишустин рассказал о работе Евразийской перестраховочной компании
Мишустин рассказал о работе Евразийской перестраховочной компании - 17.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о работе Евразийской перестраховочной компании
Деятельность Евразийской перестраховочной компании позволит поддержать объем взаимной и внешней торговли в ЕАЭС на более чем 361,3 миллиарда рублей, сообщил... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T00:26+0300
2024-12-17T00:26+0300
2024-12-17T00:26+0300
экономика
россия
рф
москва
михаил мишустин
владимир путин
еаэс
евразийская перестраховочная компания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853619224.jpg?1734384382
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Деятельность Евразийской перестраховочной компании позволит поддержать объем взаимной и внешней торговли в ЕАЭС на более чем 361,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В интервью "Российской газете" Мишустин отметил, что ориентиры работы по ЕАЭС определены в Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года, которая была принята по инициативе России и получила название "Евразийский экономический путь". Глава правительства выделил пять основных направлений, среди которых вопрос формирования общего финансового рынка.
"По итогам прошлого года доля национальных валют стран "пятёрки" в рамках взаимной торговли достигла 90%. Будем сохранять такие тенденции. Создана Евразийская перестраховочная компании. Её деятельность позволит поддержать объем взаимной и внешней торговли ЕАЭС на сумму более 361,3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать Евразийское рейтинговое агентство, которое смогло бы обеспечить адекватный оценочный инструментарий для развивающихся экономик Союза.
"Чтобы бизнес ЕАЭС мог энергичнее привлекать финансирование на биржевых площадках региона и инвесторам стало проще вкладывать средства в активы, готовим Соглашение о взаимном допуске брокеров и ценных бумаг на рынки друг друга", - рассказал глава правительства РФ.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, москва, михаил мишустин, владимир путин, еаэс, евразийская перестраховочная компания
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ЕАЭС, Евразийская перестраховочная компания
Мишустин рассказал о работе Евразийской перестраховочной компании
Мишустин: деятельность перестраховочной компании поддержит объем торговли в ЕАЭС
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Деятельность Евразийской перестраховочной компании позволит поддержать объем взаимной и внешней торговли в ЕАЭС на более чем 361,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В интервью "Российской газете" Мишустин отметил, что ориентиры работы по ЕАЭС определены в Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года, которая была принята по инициативе России и получила название "Евразийский экономический путь". Глава правительства выделил пять основных направлений, среди которых вопрос формирования общего финансового рынка.
"По итогам прошлого года доля национальных валют стран "пятёрки" в рамках взаимной торговли достигла 90%. Будем сохранять такие тенденции. Создана Евразийская перестраховочная компании. Её деятельность позволит поддержать объем взаимной и внешней торговли ЕАЭС на сумму более 361,3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать Евразийское рейтинговое агентство, которое смогло бы обеспечить адекватный оценочный инструментарий для развивающихся экономик Союза.
"Чтобы бизнес ЕАЭС мог энергичнее привлекать финансирование на биржевых площадках региона и инвесторам стало проще вкладывать средства в активы, готовим Соглашение о взаимном допуске брокеров и ценных бумаг на рынки друг друга", - рассказал глава правительства РФ.