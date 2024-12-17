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Мишустин рассказал о работе Евразийской перестраховочной компании

Мишустин рассказал о работе Евразийской перестраховочной компании - 17.12.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о работе Евразийской перестраховочной компании

Деятельность Евразийской перестраховочной компании позволит поддержать объем взаимной и внешней торговли в ЕАЭС на более чем 361,3 миллиарда рублей, сообщил... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T00:26+0300

2024-12-17T00:26+0300

2024-12-17T00:26+0300

экономика

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евразийская перестраховочная компания

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Деятельность Евразийской перестраховочной компании позволит поддержать объем взаимной и внешней торговли в ЕАЭС на более чем 361,3 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В интервью "Российской газете" Мишустин отметил, что ориентиры работы по ЕАЭС определены в Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года, которая была принята по инициативе России и получила название "Евразийский экономический путь". Глава правительства выделил пять основных направлений, среди которых вопрос формирования общего финансового рынка. "По итогам прошлого года доля национальных валют стран "пятёрки" в рамках взаимной торговли достигла 90%. Будем сохранять такие тенденции. Создана Евразийская перестраховочная компании. Её деятельность позволит поддержать объем взаимной и внешней торговли ЕАЭС на сумму более 361,3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать Евразийское рейтинговое агентство, которое смогло бы обеспечить адекватный оценочный инструментарий для развивающихся экономик Союза. "Чтобы бизнес ЕАЭС мог энергичнее привлекать финансирование на биржевых площадках региона и инвесторам стало проще вкладывать средства в активы, готовим Соглашение о взаимном допуске брокеров и ценных бумаг на рынки друг друга", - рассказал глава правительства РФ.

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