https://1prime.ru/20241217/neft-853640480.html

Цена на нефть снижается ускоренными темпами

Цена на нефть снижается ускоренными темпами - 17.12.2024, ПРАЙМ

Цена на нефть снижается ускоренными темпами

Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили снижение - почти до 2%, свидетельствуют данные торгов. | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T19:04+0300

2024-12-17T19:04+0300

2024-12-17T19:04+0300

экономика

нефть

цена

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили снижение - почти до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.44 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 1,84%, до 72,55 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на WTI в то же время падает на 2,52%, до 68,92 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела в районе 1%. Нефть дешевеет второй день подряд, аналитики связывают такую динамику со слабыми данными по Китаю, опубликованными в понедельник, а также разочаровывающими показателями индексов деловой активности (PMI) в промышленности ряда стран. "Вчерашние "плохие" данные из Китая и удручающие показатели индексов PMI в промышленности в мире подтверждают мысль о том, что... сомнения в спросе не заставят себя ждать", - сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Джон Эванс (John Evans). В среду трейдеры будут оценивать еженедельные данные о запасах сырья в США. Согласно прогнозам, показатель за предыдущую неделю сократился на 1,6 миллиона баррелей - до 420,4 миллиона.

https://1prime.ru/20241216/neft-853609335.html

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нефть, цена