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Цена на нефть снижается ускоренными темпами
Цена на нефть снижается ускоренными темпами - 17.12.2024, ПРАЙМ
Цена на нефть снижается ускоренными темпами
Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили снижение - почти до 2%, свидетельствуют данные торгов. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T19:04+0300
2024-12-17T19:04+0300
2024-12-17T19:04+0300
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили снижение - почти до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.44 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 1,84%, до 72,55 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на WTI в то же время падает на 2,52%, до 68,92 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела в районе 1%. Нефть дешевеет второй день подряд, аналитики связывают такую динамику со слабыми данными по Китаю, опубликованными в понедельник, а также разочаровывающими показателями индексов деловой активности (PMI) в промышленности ряда стран. "Вчерашние "плохие" данные из Китая и удручающие показатели индексов PMI в промышленности в мире подтверждают мысль о том, что... сомнения в спросе не заставят себя ждать", - сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Джон Эванс (John Evans). В среду трейдеры будут оценивать еженедельные данные о запасах сырья в США. Согласно прогнозам, показатель за предыдущую неделю сократился на 1,6 миллиона баррелей - до 420,4 миллиона.
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нефть, цена
Цена на нефть снижается ускоренными темпами
Цена на нефть ускорила снижение почти до 2%
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили снижение - почти до 2%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.44 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 1,84%, до 72,55 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на WTI в то же время падает на 2,52%, до 68,92 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела в районе 1%.
Нефть дешевеет второй день подряд, аналитики связывают такую динамику со слабыми данными по Китаю, опубликованными в понедельник, а также разочаровывающими показателями индексов деловой активности (PMI) в промышленности ряда стран.
"Вчерашние "плохие" данные из Китая и удручающие показатели индексов PMI в промышленности в мире подтверждают мысль о том, что... сомнения в спросе не заставят себя ждать", - сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Джон Эванс (John Evans).
Нефть теряет в цене на фоне статистики из Китая
В среду трейдеры будут оценивать еженедельные данные о запасах сырья в США. Согласно прогнозам, показатель за предыдущую неделю сократился на 1,6 миллиона баррелей - до 420,4 миллиона.