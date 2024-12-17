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Пострадавший при обвале на руднике в Приморье умер в машине скорой - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Пострадавший при обвале на руднике в Приморье умер в машине скорой
Пострадавший при обвале на руднике в Приморье умер в машине скорой - 17.12.2024, ПРАЙМ
Пострадавший при обвале на руднике в Приморье умер в машине скорой
Мужчина, пострадавший в результате обвала породы на руднике в приморском Дальнегорске, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщили РИА Новости | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T05:31+0300
2024-12-17T05:31+0300
общество
россия
экономика
владивосток
приморье
мчс
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – ПРАЙМ. Мужчина, пострадавший в результате обвала породы на руднике в приморском Дальнегорске, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". В МЧС сообщили, что на момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых 8 вышли самостоятельно. Пострадал один работник, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у него был зафиксирован перелом ноги. Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность и передали врачам. Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих. "Скорая медицинская помощь по дороге в больницу зафиксировала клиническую смерть, (врачи) начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Но мужчина умер в машине, не доехали до больницы. Ему был 51 год", - сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
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общество , россия, владивосток, приморье, мчс
Общество , РОССИЯ, Экономика, Владивосток, Приморье, МЧС
05:31 17.12.2024
 
Пострадавший при обвале на руднике в Приморье умер в машине скорой

Пострадавший при обвале на руднике в Приморье мужчина умер в машине скорой помощи

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – ПРАЙМ. Мужчина, пострадавший в результате обвала породы на руднике в приморском Дальнегорске, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". В МЧС сообщили, что на момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых 8 вышли самостоятельно. Пострадал один работник, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у него был зафиксирован перелом ноги. Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность и передали врачам. Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих.
"Скорая медицинская помощь по дороге в больницу зафиксировала клиническую смерть, (врачи) начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Но мужчина умер в машине, не доехали до больницы. Ему был 51 год", - сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯВладивостокПриморьеМЧС
 
 
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