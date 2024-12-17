https://1prime.ru/20241217/prodazhi-853637075.html
Розничные продажи в США выросли больше прогноза
Розничные продажи в США выросли больше прогноза - 17.12.2024, ПРАЙМ
Розничные продажи в США выросли больше прогноза
Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,7% к октябрю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T16:59+0300
2024-12-17T16:59+0300
2024-12-17T17:00+0300
экономика
сша
розничные продажи
https://cdnn.1prime.ru/img/80117/67/801176796_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a7adf6868210435c3ccc78479ccab8ad.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,7% к октябрю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,5%. В октябре розничные продажи поднялись на 0,5% к сентябрю, ранее сообщалось о росте на 0,4%. Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в ноябре увеличился на 0,2% в месячном выражении, в октябре рост также составил 0,2%. Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
https://1prime.ru/20241210/avtobusy-853475868.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80117/67/801176796_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ba64d509dc2d487afcf8c37790ce7ad2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, розничные продажи
Экономика, США, розничные продажи
Розничные продажи в США выросли больше прогноза
Минтог: розничные продажи в США выросли за месяц на 0,7% – больше прогноза
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,7% к октябрю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,5%.
В октябре розничные продажи поднялись на 0,5% к сентябрю, ранее сообщалось о росте на 0,4%.
Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в ноябре увеличился на 0,2% в месячном выражении, в октябре рост также составил 0,2%.
Эксперты прогнозируют рост продаж автобусов в России
Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.