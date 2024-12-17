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Розничные продажи в США выросли больше прогноза - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Розничные продажи в США выросли больше прогноза
Розничные продажи в США выросли больше прогноза - 17.12.2024, ПРАЙМ
Розничные продажи в США выросли больше прогноза
Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,7% к октябрю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T16:59+0300
2024-12-17T17:00+0300
экономика
сша
розничные продажи
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,7% к октябрю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,5%. В октябре розничные продажи поднялись на 0,5% к сентябрю, ранее сообщалось о росте на 0,4%. Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в ноябре увеличился на 0,2% в месячном выражении, в октябре рост также составил 0,2%. Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
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сша, розничные продажи
Экономика, США, розничные продажи
16:59 17.12.2024 (обновлено: 17:00 17.12.2024)
 
Розничные продажи в США выросли больше прогноза

Минтог: розничные продажи в США выросли за месяц на 0,7% – больше прогноза

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота гипермаркета "Лента" в Новосибирске
Работа гипермаркета Лента в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в ноябре увеличился на 0,7% к октябрю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,5%.
В октябре розничные продажи поднялись на 0,5% к сентябрю, ранее сообщалось о росте на 0,4%.
Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в ноябре увеличился на 0,2% в месячном выражении, в октябре рост также составил 0,2%.
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Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
 
ЭкономикаСШАрозничные продажи
 
 
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