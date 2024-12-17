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Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе "петната"

Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе "петната" - 17.12.2024, ПРАЙМ

Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе "петната"

При выборе российского легкого игристого "петната" стоит обращать внимание на год урожая: вино имеет наиболее яркий вкус в первый год после розлива, поэтому,... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T05:22+0300

2024-12-17T05:22+0300

2024-12-17T05:22+0300

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. При выборе российского легкого игристого "петната" стоит обращать внимание на год урожая: вино имеет наиболее яркий вкус в первый год после розлива, поэтому, чем моложе, тем лучше, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "При выборе эксперты Роскачества рекомендуют обращать внимание на годы урожая петнатов. Это вина, которые лучше пить молодыми. Они наиболее ярки в первый год после розлива. К Новому году в отдельных винотеках могут появиться уже молодые "петнаты" 2024 года урожая", - сообщили там. В организации рассказали о происхождении "петнатов" в России. Так, если раньше игристые вина с указанием "петнат" на этикетках были, в основном, атрибутом небольших фермерских хозяйств, в последние годы объем производства таких игристых вин пошел на десятки, а сейчас уже на сотни тысяч бутылок. Изначально такие вина были представлены в ресторанах, но на сегодняшний день эти марки уже стоят на полках не только винотек, но и обычных супермаркетов. Руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева объяснила, что атрибутом "петната" может являться кронен-пробка (такой обычно укупоривают пиво), в самом вине может быть легкий осадок – мутность, на которую указывают потребители, незнакомые с продуктом, как на недостаток. В свою очередь глава экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян добавил, что "петнат" появился в разных регионах мира примерно похожим образом. Вино не успело добродить до осенних холодов, в нем остался сахар. Весной, когда температура поднялась, брожение продолжилось. Он добавил, что в тихое вино добавляют тиражный ликер, брожение которого дает пузырьки. "У этого процесса могут быть свои особенности, и стиль у многих петнатов своеобразный, их не всегда снимают с осадка и вино может быть мутное, с дрожжевыми оттенками в аромате, специфичными животными и овощными тонами. Чем-то напоминает крафтовое пиво", - прокомментировал он. В самой большой группе "петнатов" экстра-брют лидерами рейтинга стали вина из регионов Кубани – Таманского полуострова и Крымска. А лучшим брютом отметились виноделы Дона. Работа, проведенная закупщиками Роскачества, показала, что игристое с указанием "петнат" на этикетке (коль фондо, ансестраль) уже не является предметом долгих поисков. В крупных городах страны и в винодельческих регионах уже представлены десятки наименований "петнатов".

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