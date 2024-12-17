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СК возбудил дело после гибели горняка на руднике в Приморье - 17.12.2024, ПРАЙМ
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СК возбудил дело после гибели горняка на руднике в Приморье
СК возбудил дело после гибели горняка на руднике в Приморье - 17.12.2024, ПРАЙМ
СК возбудил дело после гибели горняка на руднике в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении промышленной безопасности из-за гибели взрывника при обвале породы в ходе взрывных работ в руднике в... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T07:59+0300
2024-12-17T07:59+0300
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общество
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении промышленной безопасности из-за гибели взрывника при обвале породы в ходе взрывных работ в руднике в Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает краевое СУСК РФ. Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК "Дальполиметалл". В МЧС сообщили, что на момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых восемь вышли самостоятельно. Пострадал один работник, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у него был зафиксирован перелом ноги. Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность и передали врачам. Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих. Пострадавший скончался в машине "скорой". "Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время обвала горных пород на руднике "Южный" в Дальнегорском городском округе", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". "По версии следствия, 17 декабря в ходе проведения взрывных работ должностными лицами АО "ГМК "Дальполиметалл" не были приняты меры к сохранению жизни человека. В результате при производстве работ произошел обвал грунта и погиб 51-летний взрывник", - отмечает следствие. Сотрудники СКР выехали на место происшествия, допрашиваются свидетели, проводится осмотр.
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промышленность, общество , рф, владивосток, приморье, гмк, мчс, скр
Экономика, Промышленность, Общество , РФ, Владивосток, Приморье, ГМК, МЧС, СКР
07:59 17.12.2024
 
СК возбудил дело после гибели горняка на руднике в Приморье

СК возбудил дело после гибели горняка при обвале на руднике в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении промышленной безопасности из-за гибели взрывника при обвале породы в ходе взрывных работ в руднике в Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает краевое СУСК РФ.
Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК "Дальполиметалл". В МЧС сообщили, что на момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых восемь вышли самостоятельно. Пострадал один работник, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у него был зафиксирован перелом ноги. Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность и передали врачам. Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих. Пострадавший скончался в машине "скорой".
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время обвала горных пород на руднике "Южный" в Дальнегорском городском округе", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".
"По версии следствия, 17 декабря в ходе проведения взрывных работ должностными лицами АО "ГМК "Дальполиметалл" не были приняты меры к сохранению жизни человека. В результате при производстве работ произошел обвал грунта и погиб 51-летний взрывник", - отмечает следствие.
Сотрудники СКР выехали на место происшествия, допрашиваются свидетели, проводится осмотр.
 
ЭкономикаПромышленностьОбществоРФВладивостокПриморьеГМКМЧССКР
 
 
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