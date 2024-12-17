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Россия поднимет вопрос об убийстве Кириллова на заседании Совбеза ООН

Россия поднимет вопрос об убийстве Кириллова на заседании Совбеза ООН - 17.12.2024, ПРАЙМ

Россия поднимет вопрос об убийстве Кириллова на заседании Совбеза ООН

Россия непременно поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в ходе заседания Совбеза ООН по Украине,... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T18:34+0300

2024-12-17T18:34+0300

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россия непременно поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, намеченного на 20 декабря, сообщил во вторник первый зампостпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский."Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянии на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса. Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества", – сообщил Полянский в Telegram-канале.По информации СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, находившийся рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности сообщило, что организатором теракта стала Служба безопасности Украины.По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что расследование только началось, но враги России уже объявили о своей причастности.

https://1prime.ru/20241217/medvedev-853638825.html

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