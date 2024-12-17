https://1prime.ru/20241217/zelenskiy-853640255.html

"Это реально." Зеленский потребовал компенсацию за неприглашение в НАТО

"Это реально." Зеленский потребовал компенсацию за неприглашение в НАТО - 17.12.2024, ПРАЙМ

"Это реально." Зеленский потребовал компенсацию за неприглашение в НАТО

Владимир Зеленский потребовал от Запада "значительное количество" систем ПВО как компенсацию за отказ от приглашения Украины вступить в НАТО. Он высказал это... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T19:00+0300

2024-12-17T19:00+0300

2024-12-17T19:00+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

нато

пво

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от Запада "значительное количество" систем ПВО как компенсацию за отказ от приглашения Украины вступить в НАТО. Он высказал это требование в обращении к участникам саммита Североатлантического альянса государств Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force. Видео с обращением опубликовано в Telegram-канале главы киевского режима.По его словам, западные страны обещали поставить Киеву "значительное количество" систем ПВО после того, как на вашингтонском саммите НАТО признали невозможность приглашения Украины в альянс.При этом Зеленский подчеркнул, что Украине "нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности, достигнутых на саммите НАТО в Вашингтоне", после чего добавил, что западные страны в курсе, сколько систем противовоздушной обороны требуется Киеву. "Наши партнеры знают: нам нужно еще 12–15 систем. (...) Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров. Я конкретно обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам и Европе", - заявил политик.

https://1prime.ru/20241216/nato-853616620.html

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владимир зеленский, нато, пво