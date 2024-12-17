https://1prime.ru/20241217/zelenskiy-853641974.html

"Отвлечение внимания". В Раде сообщили о тайной операции Зеленского

"Отвлечение внимания". В Раде сообщили о тайной операции Зеленского - 17.12.2024, ПРАЙМ

"Отвлечение внимания". В Раде сообщили о тайной операции Зеленского

Ракетный удар ВСУ по аэродрому в Таганроге - элемент глобальной операции по отвлечению внимания от потерь Украины на фронте. Такое мнение в своем... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T21:38+0300

2024-12-17T21:38+0300

2024-12-17T21:38+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

ракетные удары

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ракетный удар ВСУ по аэродрому в Таганроге - элемент глобальной операции по отвлечению внимания от потерь Украины на фронте. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, ныне содержащийся в СИЗО в связи с подозрением в государственной измене.Комментируя удар Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, депутат отметил: "Происходит глобальная операция отвлечения внимания от масштабных людских и территориальных потерь".По мнению депутата, такого рода удары требуются "не для стратегических достижений в войне, а исключительно для "видосиков потужности” - с их помощью Зеленский пытается "отвлекать от проигранной войны".Утром 11 декабря Вооруженные силы Украины ударили шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области. Две ракеты были сбиты, остальные удалось отвести от цели средствами РЭБ.

https://1prime.ru/20241211/atacms-853500901.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, ракетные удары, мнение