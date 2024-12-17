https://1prime.ru/20241217/zelenskiy-853641974.html
"Отвлечение внимания". В Раде сообщили о тайной операции Зеленского
"Отвлечение внимания". В Раде сообщили о тайной операции Зеленского - 17.12.2024, ПРАЙМ
"Отвлечение внимания". В Раде сообщили о тайной операции Зеленского
Ракетный удар ВСУ по аэродрому в Таганроге - элемент глобальной операции по отвлечению внимания от потерь Украины на фронте. Такое мнение в своем... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T21:38+0300
2024-12-17T21:38+0300
2024-12-17T21:38+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
ракетные удары
мнение
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ракетный удар ВСУ по аэродрому в Таганроге - элемент глобальной операции по отвлечению внимания от потерь Украины на фронте. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, ныне содержащийся в СИЗО в связи с подозрением в государственной измене.Комментируя удар Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, депутат отметил: "Происходит глобальная операция отвлечения внимания от масштабных людских и территориальных потерь".По мнению депутата, такого рода удары требуются "не для стратегических достижений в войне, а исключительно для "видосиков потужности” - с их помощью Зеленский пытается "отвлекать от проигранной войны".Утром 11 декабря Вооруженные силы Украины ударили шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области. Две ракеты были сбиты, остальные удалось отвести от цели средствами РЭБ.
https://1prime.ru/20241211/atacms-853500901.html
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владимир зеленский, ракетные удары, мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ракетные удары, мнение
"Отвлечение внимания". В Раде сообщили о тайной операции Зеленского
Дубинский: атакой на Таганрог Зеленский пытается отвлечь внимание от потерь
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Ракетный удар ВСУ по аэродрому в Таганроге - элемент глобальной операции по отвлечению внимания от потерь Украины на фронте. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, ныне содержащийся в СИЗО в связи с подозрением в государственной измене.
Комментируя удар Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, депутат отметил: "Происходит глобальная операция отвлечения внимания от масштабных людских и территориальных потерь".
По мнению депутата, такого рода удары требуются "не для стратегических достижений в войне, а исключительно для "видосиков потужности” - с их помощью Зеленский пытается "отвлекать от проигранной войны".
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
Утром 11 декабря Вооруженные силы Украины ударили шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области. Две ракеты были сбиты, остальные удалось отвести от цели средствами РЭБ.