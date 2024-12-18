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В АТОР прокомментировали рост цен на отдых в Сочи

В АТОР прокомментировали рост цен на отдых в Сочи - 18.12.2024, ПРАЙМ

В АТОР прокомментировали рост цен на отдых в Сочи

Изменение цен на отдых в Сочи никак не связано со стоимостью туров в популярную у россиян Турцию; в целом сравнивать эти два направления некорректно - турецкий... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T03:50+0300

2024-12-18T03:50+0300

2024-12-18T03:50+0300

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Изменение цен на отдых в Сочи никак не связано со стоимостью туров в популярную у россиян Турцию; в целом сравнивать эти два направления некорректно - турецкий отель аналогичный сочинскому по сервису будет дороже, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Летом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщали, что цены на отели в Сочи выросли на 20% за год. А накануне президент РСТ Илья Уманский рассказал, что сочинское направление как одно из самых популярных у российских путешественников сильно выбивается из средней стоимости перевозки внутри страны. Билеты туда в этом году выросли в среднем более чем на 30%. "Сравнивать российский отдых с международным однозначно неверно. Это параллельный продукт. Тем, кто сравнивает Сочи с Турцией, я всегда предлагаю найти аналогичный отель по сервису, а не по заявленной звездности. И сравнить. В Турции он будет стоить дороже", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос о том, действительно ли рост стоимости отдыха в Сочи можно связывать с повышением цен в Турции. "Все дорожает, и мы никуда не убежим от той инфляции, которая есть в стране, а значит и отдых тоже. А в Сочи ценовой фактор связан с тем, что это лидирующий пляжный курорт с прямой перевозкой. Он находится в сильном отрыве от всего остального Юга. Связано это с тем, что Сочи пожинает плоды своей популярности, которая формировалась после Олимпиады. Плюс выросли расходы на персонал, на питание, на инфраструктуру. Никаких предпосылок к тому, чтобы отели Сочи опускали стоимость, не вижу", - пояснил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 декабря в 10.00 мск.

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туризм, бизнес, сочи, турция, москва, российский союз туриндустрии, атор, рст