https://1prime.ru/20241218/ator-853643926.html
В АТОР прокомментировали рост цен на отдых в Сочи
В АТОР прокомментировали рост цен на отдых в Сочи - 18.12.2024, ПРАЙМ
В АТОР прокомментировали рост цен на отдых в Сочи
Изменение цен на отдых в Сочи никак не связано со стоимостью туров в популярную у россиян Турцию; в целом сравнивать эти два направления некорректно - турецкий... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T03:50+0300
2024-12-18T03:50+0300
2024-12-18T03:50+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Изменение цен на отдых в Сочи никак не связано со стоимостью туров в популярную у россиян Турцию; в целом сравнивать эти два направления некорректно - турецкий отель аналогичный сочинскому по сервису будет дороже, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Летом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщали, что цены на отели в Сочи выросли на 20% за год. А накануне президент РСТ Илья Уманский рассказал, что сочинское направление как одно из самых популярных у российских путешественников сильно выбивается из средней стоимости перевозки внутри страны. Билеты туда в этом году выросли в среднем более чем на 30%.
"Сравнивать российский отдых с международным однозначно неверно. Это параллельный продукт. Тем, кто сравнивает Сочи с Турцией, я всегда предлагаю найти аналогичный отель по сервису, а не по заявленной звездности. И сравнить. В Турции он будет стоить дороже", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос о том, действительно ли рост стоимости отдыха в Сочи можно связывать с повышением цен в Турции.
"Все дорожает, и мы никуда не убежим от той инфляции, которая есть в стране, а значит и отдых тоже. А в Сочи ценовой фактор связан с тем, что это лидирующий пляжный курорт с прямой перевозкой. Он находится в сильном отрыве от всего остального Юга. Связано это с тем, что Сочи пожинает плоды своей популярности, которая формировалась после Олимпиады. Плюс выросли расходы на персонал, на питание, на инфраструктуру. Никаких предпосылок к тому, чтобы отели Сочи опускали стоимость, не вижу", - пояснил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 декабря в 10.00 мск.
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туризм, бизнес, сочи, турция, москва, российский союз туриндустрии, атор, рст
Туризм, Бизнес, Экономика, СОЧИ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, АТОР, РСТ
В АТОР прокомментировали рост цен на отдых в Сочи
Вице-президент АТОР Мурадян: сравнение Сочи и Турции некорректно
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Изменение цен на отдых в Сочи никак не связано со стоимостью туров в популярную у россиян Турцию; в целом сравнивать эти два направления некорректно - турецкий отель аналогичный сочинскому по сервису будет дороже, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Летом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщали, что цены на отели в Сочи выросли на 20% за год. А накануне президент РСТ Илья Уманский рассказал, что сочинское направление как одно из самых популярных у российских путешественников сильно выбивается из средней стоимости перевозки внутри страны. Билеты туда в этом году выросли в среднем более чем на 30%.
"Сравнивать российский отдых с международным однозначно неверно. Это параллельный продукт. Тем, кто сравнивает Сочи с Турцией, я всегда предлагаю найти аналогичный отель по сервису, а не по заявленной звездности. И сравнить. В Турции он будет стоить дороже", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос о том, действительно ли рост стоимости отдыха в Сочи можно связывать с повышением цен в Турции.
"Все дорожает, и мы никуда не убежим от той инфляции, которая есть в стране, а значит и отдых тоже. А в Сочи ценовой фактор связан с тем, что это лидирующий пляжный курорт с прямой перевозкой. Он находится в сильном отрыве от всего остального Юга. Связано это с тем, что Сочи пожинает плоды своей популярности, которая формировалась после Олимпиады. Плюс выросли расходы на персонал, на питание, на инфраструктуру. Никаких предпосылок к тому, чтобы отели Сочи опускали стоимость, не вижу", - пояснил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 19 декабря в 10.00 мск.