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АТОР: российские туроператоры в 80% случаев возвращают туристам деньги - 18.12.2024, ПРАЙМ
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АТОР: российские туроператоры в 80% случаев возвращают туристам деньги
АТОР: российские туроператоры в 80% случаев возвращают туристам деньги - 18.12.2024, ПРАЙМ
АТОР: российские туроператоры в 80% случаев возвращают туристам деньги
Российские туроператоры в 80% форс-мажорных ситуаций за рубежом возвращают туристам собственные деньги в надежде, что отправленные в зарубежные отели и... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T06:02+0300
2024-12-18T06:02+0300
туризм
бизнес
россия
москва
атор
госдума
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российские туроператоры в 80% форс-мажорных ситуаций за рубежом возвращают туристам собственные деньги в надежде, что отправленные в зарубежные отели и авиакомпании средства они смогут перенести на новое бронирование, так как иностранный бизнес практически не возвращает их обратно, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "У нас вызывают вопросы правила безапелляционных возвратов. Депутатам следует пересмотреть формулировку 14 статьи (закона о туризме - ред.), чтобы она была синхронна с аналогичными в других странах. Иностранные юрисдикции на рекомендации нашего отраслевого закона смотрят абсолютно индифферентно и никак его не воспринимают. Для них первичным является контракт и указания их властей", - сказал Мурадян. "Все это ведет к одной большой проблеме. Туроператорам говорят - вы обязаны вернуть деньги, а как компания их получит, никого не интересует. Иностранные отели, авиакомпании всегда готовы перенести бронирования, если ситуация носит форс-мажорный характер. Но вот получить назад физические деньги, как предусматривает это наш закон, мы зачастую не можем. Я бы сказал, в 80% случаев возвращаем туристам свои деньги в надежде, что потом на перенесенные даты найдем туриста, он поедет и нам заплатит", - добавил он. Помимо этого вице-президент ассоциации считает необходимым пересмотреть формулировку рекомендаций, которые выдает Минэкономразвития в отношении стран, где туристам может быть опасно находится. "Мы предлагаем подумать над формулировкой по ограничению на реализацию туров, потому что она выглядит странно. То есть полеты разрешены, самолеты летают, турист может сам забронировать отель, сам купить авиабилеты, а туроператору продавать тур не рекомендуют", - сказал Мурадян. Он также предложил при формировании нового закона перестать рассматривать туризм как единый продукт. "Туризм – это сложносоставной продукт, в котором участвуют объекты размещения, туроператоры, турагенты и, самое главное, перевозчики. Мы очень просим включить перевозчиков в закон, чтобы и для них формулировки о полном возврате средств, если вступает в силу статья 14, становились обязательными. Иначе они оперируют Воздушным кодексом, в котором нет такого пункта", - заключил вице-президент ассоциации. В понедельник глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") сообщал, что системный закон о туризме будет принят до конца восьмого созыва Госдумы. Парламентарий добавил, что текст первоначального законопроекта уже готов, по его словам, он имеет "осязаемую форму" и соответствует той структуре, которую депутаты заявляли год назад.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, москва, атор, госдума
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АТОР, Госдума
06:02 18.12.2024
 
АТОР: российские туроператоры в 80% случаев возвращают туристам деньги

АТОР: российские туроператоры в 80% случаев возвращают туристам свои деньги

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российские туроператоры в 80% форс-мажорных ситуаций за рубежом возвращают туристам собственные деньги в надежде, что отправленные в зарубежные отели и авиакомпании средства они смогут перенести на новое бронирование, так как иностранный бизнес практически не возвращает их обратно, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"У нас вызывают вопросы правила безапелляционных возвратов. Депутатам следует пересмотреть формулировку 14 статьи (закона о туризме - ред.), чтобы она была синхронна с аналогичными в других странах. Иностранные юрисдикции на рекомендации нашего отраслевого закона смотрят абсолютно индифферентно и никак его не воспринимают. Для них первичным является контракт и указания их властей", - сказал Мурадян.
"Все это ведет к одной большой проблеме. Туроператорам говорят - вы обязаны вернуть деньги, а как компания их получит, никого не интересует. Иностранные отели, авиакомпании всегда готовы перенести бронирования, если ситуация носит форс-мажорный характер. Но вот получить назад физические деньги, как предусматривает это наш закон, мы зачастую не можем. Я бы сказал, в 80% случаев возвращаем туристам свои деньги в надежде, что потом на перенесенные даты найдем туриста, он поедет и нам заплатит", - добавил он.
Помимо этого вице-президент ассоциации считает необходимым пересмотреть формулировку рекомендаций, которые выдает Минэкономразвития в отношении стран, где туристам может быть опасно находится. "Мы предлагаем подумать над формулировкой по ограничению на реализацию туров, потому что она выглядит странно. То есть полеты разрешены, самолеты летают, турист может сам забронировать отель, сам купить авиабилеты, а туроператору продавать тур не рекомендуют", - сказал Мурадян.
Он также предложил при формировании нового закона перестать рассматривать туризм как единый продукт. "Туризм – это сложносоставной продукт, в котором участвуют объекты размещения, туроператоры, турагенты и, самое главное, перевозчики. Мы очень просим включить перевозчиков в закон, чтобы и для них формулировки о полном возврате средств, если вступает в силу статья 14, становились обязательными. Иначе они оперируют Воздушным кодексом, в котором нет такого пункта", - заключил вице-президент ассоциации.
В понедельник глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") сообщал, что системный закон о туризме будет принят до конца восьмого созыва Госдумы. Парламентарий добавил, что текст первоначального законопроекта уже готов, по его словам, он имеет "осязаемую форму" и соответствует той структуре, которую депутаты заявляли год назад.
 
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