https://1prime.ru/20241218/avto-853655446.html

Китайцы не советуют отказываться от бензиновых авто

Китайцы не советуют отказываться от бензиновых авто - 18.12.2024, ПРАЙМ

Китайцы не советуют отказываться от бензиновых авто

Генеральный директор Geely Auto, второго по величине автопроизводителя в Китае, Гуй Шэнъюэ считает, что отказ от производства бензиновых автомобилей приведет к... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T15:07+0300

2024-12-18T15:07+0300

2024-12-18T15:07+0300

авто

бизнес

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/17/851715766_0:40:1440:850_1920x0_80_0_0_d586c6e060d60dca001e9492b75c9920.jpg

ПЕКИН, 18 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор Geely Auto, второго по величине автопроизводителя в Китае, Гуй Шэнъюэ считает, что отказ от производства бензиновых автомобилей приведет к потере прибыли, несмотря на высокий спрос на электрокары. "Электромобили не полностью отражают трансформацию в автомобильном секторе. Как автопроизводитель, вы потеряете двигатель роста прибыли, если не будете производить бензиновые автомобили", - сказал Гуй Шэнъюэ в интервью изданию South China Morning Post. Газета указывает на то, что такие заявления противоречат популярному мнению о том, что электромобили будут доминировать в отрасли, поскольку все больше стран принимают глобальные цели по снижению выбросов углерода к 2030 и 2050 годам. "Автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС - ред.) в будущем больше не будут прожорливыми в плане топлива, они должны быть экономичными, чтобы поддерживать глобальные усилия по сокращению выбросов. Кроме того, они станут более интеллектуальными, как электромобили", - пояснил Гуй Шэнъюэ. Он также сообщил, что Geely Auto рассчитывает поставить клиентам 820 тысяч бензиновых автомобилей в текущем году, что на 1% больше, чем в прошлом. Это противоречит общенациональной тенденции, согласно которой поставки автомобилей на ДВС, по прогнозам, снизятся на 20%, пишет издание. При этом издание отмечает, что на материковом Китае спрос на электромобили с июля превысил спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, чему способствовали субсидии для стимулирования потребления и восстановления экономики. По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, в первой половине текущего года продажи полностью электрических и гибридных автомобилей составили 65% от общего мирового объема. В конце октября Евросоюз окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили о несогласии с этим решением. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что китайским автопроизводителям, включая BYD, SAIC и Geely, на встрече с министерством коммерции в середине октября было сообщено, что они должны приостановить свои планы по инвестициям в такие активы, как заводы, в странах, которые поддержали решение ЕС о дополнительных пошлинах.

https://1prime.ru/20241217/avtomobili-853636649.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес, китай