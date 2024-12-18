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Китайцы не советуют отказываться от бензиновых авто
Китайцы не советуют отказываться от бензиновых авто - 18.12.2024, ПРАЙМ
Китайцы не советуют отказываться от бензиновых авто
Генеральный директор Geely Auto, второго по величине автопроизводителя в Китае, Гуй Шэнъюэ считает, что отказ от производства бензиновых автомобилей приведет к... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T15:07+0300
2024-12-18T15:07+0300
2024-12-18T15:07+0300
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ПЕКИН, 18 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор Geely Auto, второго по величине автопроизводителя в Китае, Гуй Шэнъюэ считает, что отказ от производства бензиновых автомобилей приведет к потере прибыли, несмотря на высокий спрос на электрокары. "Электромобили не полностью отражают трансформацию в автомобильном секторе. Как автопроизводитель, вы потеряете двигатель роста прибыли, если не будете производить бензиновые автомобили", - сказал Гуй Шэнъюэ в интервью изданию South China Morning Post. Газета указывает на то, что такие заявления противоречат популярному мнению о том, что электромобили будут доминировать в отрасли, поскольку все больше стран принимают глобальные цели по снижению выбросов углерода к 2030 и 2050 годам. "Автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС - ред.) в будущем больше не будут прожорливыми в плане топлива, они должны быть экономичными, чтобы поддерживать глобальные усилия по сокращению выбросов. Кроме того, они станут более интеллектуальными, как электромобили", - пояснил Гуй Шэнъюэ. Он также сообщил, что Geely Auto рассчитывает поставить клиентам 820 тысяч бензиновых автомобилей в текущем году, что на 1% больше, чем в прошлом. Это противоречит общенациональной тенденции, согласно которой поставки автомобилей на ДВС, по прогнозам, снизятся на 20%, пишет издание. При этом издание отмечает, что на материковом Китае спрос на электромобили с июля превысил спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, чему способствовали субсидии для стимулирования потребления и восстановления экономики. По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, в первой половине текущего года продажи полностью электрических и гибридных автомобилей составили 65% от общего мирового объема. В конце октября Евросоюз окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили о несогласии с этим решением. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что китайским автопроизводителям, включая BYD, SAIC и Geely, на встрече с министерством коммерции в середине октября было сообщено, что они должны приостановить свои планы по инвестициям в такие активы, как заводы, в странах, которые поддержали решение ЕС о дополнительных пошлинах.
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авто, бизнес, китай
Китайцы не советуют отказываться от бензиновых авто
Глава Geely Auto советует не отказываться от производства бензиновых авто
ПЕКИН, 18 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор Geely Auto, второго по величине автопроизводителя в Китае, Гуй Шэнъюэ считает, что отказ от производства бензиновых автомобилей приведет к потере прибыли, несмотря на высокий спрос на электрокары.
"Электромобили не полностью отражают трансформацию в автомобильном секторе. Как автопроизводитель, вы потеряете двигатель роста прибыли, если не будете производить бензиновые автомобили", - сказал Гуй Шэнъюэ в интервью изданию South China Morning Post.
Газета указывает на то, что такие заявления противоречат популярному мнению о том, что электромобили будут доминировать в отрасли, поскольку все больше стран принимают глобальные цели по снижению выбросов углерода к 2030 и 2050 годам.
"Автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС - ред.) в будущем больше не будут прожорливыми в плане топлива, они должны быть экономичными, чтобы поддерживать глобальные усилия по сокращению выбросов. Кроме того, они станут более интеллектуальными, как электромобили", - пояснил Гуй Шэнъюэ.
Он также сообщил, что Geely Auto рассчитывает поставить клиентам 820 тысяч бензиновых автомобилей в текущем году, что на 1% больше, чем в прошлом. Это противоречит общенациональной тенденции, согласно которой поставки автомобилей на ДВС, по прогнозам, снизятся на 20%, пишет издание.
При этом издание отмечает, что на материковом Китае спрос на электромобили с июля превысил спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, чему способствовали субсидии для стимулирования потребления и восстановления экономики. По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, в первой половине текущего года продажи полностью электрических и гибридных автомобилей составили 65% от общего мирового объема.
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В конце октября Евросоюз окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили о несогласии с этим решением.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что китайским автопроизводителям, включая BYD, SAIC и Geely, на встрече с министерством коммерции в середине октября было сообщено, что они должны приостановить свои планы по инвестициям в такие активы, как заводы, в странах, которые поддержали решение ЕС о дополнительных пошлинах.