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Эксперты рассказали, как выбрать красную рыбу - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, как выбрать красную рыбу
Эксперты рассказали, как выбрать красную рыбу - 18.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как выбрать красную рыбу
При выборе слабосоленой красной рыбы прежде всего стоит обратить внимание на цвет: он должен быть равномерным, не тусклым, но и не слишком ярким, рассказали РИА | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T05:47+0300
2024-12-18T05:47+0300
общество
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роскачество
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. При выборе слабосоленой красной рыбы прежде всего стоит обратить внимание на цвет: он должен быть равномерным, не тусклым, но и не слишком ярким, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Первое, на что нужно обращать внимание при выборе красной слабосоленой рыбы, - это ее цвет. Он должен быть равномерным на всем куске и не излишне тусклым. В то же время чрезмерно яркий и насыщенный цвет может означать, что в продукт добавлен краситель. А желтые или коричневые пятна - что в упаковке окислился жир, значит, такую рыбу есть нельзя", - сообщили там. При этом эксперты напомнили, что у каждого вида рыбы свой цвет. Например, у горбуши, чавычи или нерки он красный, достаточно яркий. А форель и семга имеют насыщенный цвет и градацию оттенков от светло-оранжевого до ярко-оранжевого. Слишком яркий розовый и красный у этих видов говорят, что производитель, скорее всего, добавил краситель. При этом, независимо от вида рыбы, эксперты рекомендуют покупать ее в вакуумных упаковках: из них удален воздух, что позволяет дольше сохранять продукт и избегать окисления. Также стоит обращать внимание на сами рыбные куски: на них не должно быть повреждений и налета, мышечная ткань не должна расслаиваться. Не менее важен состав: лучший вариант – это рыба и соль. "Технические регламенты допускают использование сорбиновой и бензойной кислот в соотношении не более 200 мг/кг (0,02% от массы всей рыбы). Но стоит отметить, что при соблюдении всех производственных требований консерванты не нужны", - отметили в Роскачестве. Кроме того, на упаковке должно быть указано, из охлажденного или замороженного сырья изготовлена рыба. Хотя обычно качественнее получается продукт из первого типа сырья, нельзя сказать, что заморозка - это безусловно плохо. Например, чавыча, кета, горбуша, нерка, кижуч, гольцы должны замораживаться по требованиям безопасности. А семга, форель, атлантический и беломорский лосось - нет. Главное, чтобы рыбу заморозили в соответствии с требованиями и после этого размораживали только один раз - перед подачей на стол, подчеркнули в Роскачестве. Там объяснили, что продукт, не соответствующий регламентам заморозки, можно узнать по дряблости, расслоению мышечной массы и тусклому цвету, а также по излишнему количеству жидкости - это могут быть вытекшие при разморозке мышечный сок и жир.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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общество , москва, роскачество
Общество , МОСКВА, Роскачество
05:47 18.12.2024
 
Эксперты рассказали, как выбрать красную рыбу

Роскачество: при выборе слабосоленой красной рыбы нужно обратить внимание на цвет

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. При выборе слабосоленой красной рыбы прежде всего стоит обратить внимание на цвет: он должен быть равномерным, не тусклым, но и не слишком ярким, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Первое, на что нужно обращать внимание при выборе красной слабосоленой рыбы, - это ее цвет. Он должен быть равномерным на всем куске и не излишне тусклым. В то же время чрезмерно яркий и насыщенный цвет может означать, что в продукт добавлен краситель. А желтые или коричневые пятна - что в упаковке окислился жир, значит, такую рыбу есть нельзя", - сообщили там.
При этом эксперты напомнили, что у каждого вида рыбы свой цвет. Например, у горбуши, чавычи или нерки он красный, достаточно яркий. А форель и семга имеют насыщенный цвет и градацию оттенков от светло-оранжевого до ярко-оранжевого. Слишком яркий розовый и красный у этих видов говорят, что производитель, скорее всего, добавил краситель. При этом, независимо от вида рыбы, эксперты рекомендуют покупать ее в вакуумных упаковках: из них удален воздух, что позволяет дольше сохранять продукт и избегать окисления.
Также стоит обращать внимание на сами рыбные куски: на них не должно быть повреждений и налета, мышечная ткань не должна расслаиваться. Не менее важен состав: лучший вариант – это рыба и соль. "Технические регламенты допускают использование сорбиновой и бензойной кислот в соотношении не более 200 мг/кг (0,02% от массы всей рыбы). Но стоит отметить, что при соблюдении всех производственных требований консерванты не нужны", - отметили в Роскачестве.
Кроме того, на упаковке должно быть указано, из охлажденного или замороженного сырья изготовлена рыба. Хотя обычно качественнее получается продукт из первого типа сырья, нельзя сказать, что заморозка - это безусловно плохо. Например, чавыча, кета, горбуша, нерка, кижуч, гольцы должны замораживаться по требованиям безопасности. А семга, форель, атлантический и беломорский лосось - нет.
Главное, чтобы рыбу заморозили в соответствии с требованиями и после этого размораживали только один раз - перед подачей на стол, подчеркнули в Роскачестве. Там объяснили, что продукт, не соответствующий регламентам заморозки, можно узнать по дряблости, расслоению мышечной массы и тусклому цвету, а также по излишнему количеству жидкости - это могут быть вытекшие при разморозке мышечный сок и жир.
 
ОбществоМОСКВАРоскачество
 
 
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