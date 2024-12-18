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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 декабря - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 декабря - 18.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 11,48 копейки, до 14,0761 рубля, курс доллара снизился на 22,16 копейки, до 102,7763... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T17:46+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 11,48 копейки, до 14,0761 рубля, курс доллара снизился на 22,16 копейки, до 102,7763 рубля, курс евро вырос на 16,39 копейки, до 108,5083 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, курсы валют, юань, доллар, евро, рубль
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Банк России, курсы валют, юань, доллар, евро, рубль
17:46 18.12.2024
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 19 декабря

Банк России: курс юаня на 19 декабря - 14,07, доллара - 102,77, евро - 108,5 руб

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 11,48 копейки, до 14,0761 рубля, курс доллара снизился на 22,16 копейки, до 102,7763 рубля, курс евро вырос на 16,39 копейки, до 108,5083 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯБанк Россиикурсы валютюаньдоллареврорубль
 
 
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