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Агентство Fitch предсказало торможение роста мирового спроса на нефть

Агентство Fitch предсказало торможение роста мирового спроса на нефть - 18.12.2024, ПРАЙМ

Агентство Fitch предсказало торможение роста мирового спроса на нефть

Геополитическая напряженность может усилить волатильность мирового сектора нефти и газа, в следующем году рост мирового спроса на нефть может оказаться на... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T16:55+0300

2024-12-18T16:55+0300

2024-12-18T16:56+0300

экономика

fitch ratings

мировой спрос на нефть

прогноз

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Геополитическая напряженность может усилить волатильность мирового сектора нефти и газа, в следующем году рост мирового спроса на нефть может оказаться на уровне текущего, но медленнее, чем в 2022-2023 годах, сообщает агентство Fitch Ratings. "Значительные геополитические события, такие как военная эскалация на Ближнем Востоке или изменение международных санкций, могут нарушить цепочки поставок в мировом нефтегазовом секторе и повысить его волатильность", - говорится в статье агентства. Согласно прогнозу Fitch, в 2025 году мировой спрос на нефть вырастет в соответствии с уровнем 2024 года, но слабее, чем в 2022-2023 годах. Также аналитики агентства ожидают снижения стоимости нефти до 70 долларов за баррель в 2025 году со средней оценки в 80 долларов в 2024 году в связи с замедлением роста спроса и увеличением добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, "что приведет к избыточному предложению", отмечает Fitch. Хотя геополитическая напряженность и создает риски, они смягчаются способностью ОПЕК+ управлять предложением, уточняет агентство. Рост производства ограничен для североамериканских компаний по разведке и добыче, при этом китайские национальные нефтяные компании нарастят добычу нефти на 1-3%, газа – на 7-9% в 2025 году, говорится в статье. Fitch также ожидает, что мировые нефтегазовые капзатраты будут замедляться в 2024-2026 годах. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - пока планируется постепенно отменять с апреля 2025 года.

https://1prime.ru/20241212/mea-853517877.html

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fitch ratings, мировой спрос на нефть, прогноз